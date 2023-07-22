Обстріляли під Бахмутом: соратник Гіркіна Бородай дістав серйозні поранення (фото)
Олександр Бородай пересувався на автомобілі, коли по ньому нібито вистрілили з танка. Осколки пошкодили машину і травмували пасажирів.
У суботу, 22 липня, депутат Державної Думи РФ потрапив під обстріл у районі Бахмута. Про це повідомляє пропагандистський Telegram-канал WarGonzo.
"Після візиту до розвідувально-штурмової бригади Спілки Добровольців Донбасу, на південному фланзі Бахмутського фронту автомобіль із головою СДД потрапив під обстріл", — ідеться в повідомленні.
Також у джерелі повідомили, що, коли автомобіль із Бородаєм рухався відкритою ділянкою дороги, по ньому з відстані приблизно 3 км нібито почав бити танк. Осколки одного зі снарядів пошкодили автомобіль і завдали поранення тим, хто в ньому сидів.
Крім того, у російських джерелах заявили, що автомобіль із депутатом "вів" дрон ЗСУ.
Нагадаємо, що сьогодні ж російські пропагандисти одразу кількох провідних державних ЗМІ РФ потрапили під обстріл у Запорізькій області. Вони готували сюжет про касетні боєприпаси, які з'явилися в ЗСУ. Репортаж планували зробити в Запорізькій області. Також в оборонному відомстві кажуть, що обстріл стався саме касетними боєприпасами.
А 19 липня росЗМІ заявили, що ЗСУ ліквідували комбрига "Ташкента", який очолював одну з окупаційних бригад РФ.