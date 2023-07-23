Велика Британія надала ЗСУ десятки бронеавтомобілів Wolfram під ракети Brimstone, — Oryx

У перші дні повномасштабного вторгнення Київ благав надати техніку для протидії важкій бронетехніці ЗС РФ. Тоді британські військові розробили наземну платформу Wolfram, що випускає ракети Brimstone.

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В Україну доставлені кілька десятків мобільних наземних платформ Wolfram для ракет SSM Brimstone 1/2. Відповідним оновленням щодо військової допомоги Великої Британії поділились у соцмережах аналітики Oryx.

Фото: Скріншот Фото: Скріншот Фото: Oryx

За даними Independent, бронеавтомобіль Wolfram був розроблений спеціально для України.

У перші дні повномасштабного вторгнення ЗС РФ на територію України уряд звернувся до партнерів з проханням про термінову допомогу. Київ потребував озброєння для протидії російській важкій бронетехніці. Тоді британські військові розробили Wolfram.

Wolfram — це мобільна наземна платформа з ракетою MBDA та транспортним засобом Supacat, яку застосовують для переміщення на передовій і завдання ударів по ворогу.

Нагадаємо, 22 липня у ЗМІ з посиланням на джерела у Пентагоні пояснили, чому в адміністрації Джо Байдена не розглядають постачання в Україну ракет ATACMS. Офіційні особи розповіли, що в уряді США переймаються за власну безпеку.

У комітеті ВР із питань національної безпеки, оборони та розвідки заявили про розробку української ППО, схожої на систему Hawk. Установку, за словами парламентаря Єгора Чернєва, вже тестують, і вона успішно проходить випробовування. Снаряди для нової ППО — також розроблені.