"Х-22 перетворили на Х-32": у ГУР розповіли про модернізацію російських ракет (відео)

Українська розвідка володіє інформацією про плани і заходи, які противник реалізував у рамках процесу модернізації.

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Російська Федерація внесла удосконалення в ракети Х-22 і "Онікс", які активно застосовуються в атаках на Україну, а також відновила використання комплексів "Бастіон". Про це розповів представник Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю телеканалу "Ми-Україна".

"Ми маємо чітку інформацію про проведені удосконалення деяких типів ракет. Наприклад, Х-22 тепер фактично перетворилася на Х-32, зазнавши модернізації", — розповів Скібіцький.

За словами представника розвідки, у них є інформація про плани та заходи, які ворог реалізував під час модернізації ракет "Онікс".

"Восени вони активно обстрілювали Миколаївську, Одеську та Херсонську області. Тоді було багато випадків саме вибухів, а не просто влучень", — зазначив Скібіцький.

Він також додав, що російські збройні сили після модернізації знову застосовують комплекси "Бал" і "Бастіон" для нападів на цивільні об'єкти.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач Олександр Коваленко розповів про проблеми під час виробництва російських ракет. За його словами, росіяни виробляють снаряди нашвидкуруч без необхідних перевірок, що сильно позначається на їхній точності та ефективності.