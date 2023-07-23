"Близько до росіян": Арестович заявив про дефіцит авто, кулеметів і автоматів у ЗСУ (відео)

За словами колишнього радника ОП, проблеми з постачанням захисників України можна порівняти з проблемами окупаційних військ. У деяких бригадах нічого немає взагалі: на бригаду шість машин — у кращому разі.

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Колишній позаштатний радник ОП Олексій Арестович заявив, що ЗСУ бракує не тільки високотехнологічних озброєнь, а й базових елементів постачання, як-то: автомобілів, кулеметів, мінометів і навіть стрілецької зброї. Про це він сказав під час стріму, запис якого опубліковано на YouTube.

Складнощі, з якими зіткнулися ЗСУ, не обмежуються відсутністю винищувачів F-16 або далекобійних ракет ATACMS, уточнив Арестович.

Арестович — про те, що армії не вистачає елементарних речей, а не тільки F-16 і Atacms, дивитися з 21:35

"У нас же існує ілюзія, що армії не вистачає F-16 і ATACMS, а так би ми ого-го! Проблема зовсім в іншому: не вистачає елементарного. Нема машин просто, на бригаду шість машин — це за щастя", — сказав він.

Колишній радник ОП також додав, що відчувається нестача кулеметів, мінометів і стрілецької зброї.

"Вважається, ось зараз "Атакамси" — який там х*рін: нічого немає взагалі в деяких бригадах. Ми говоримо, що росіяни з ружбайками там 37-го року, так у нас... ми не те що б... але дуже близько", — зазначив Арестович.

Він також сказав, що деякі чиновники досі не перейшли на військове адміністрування і живуть мирним життям. При цьому зробив жест рукою, ніби безтурботно тримає цигарку між пальців.

Нагадаємо, що найближчими тижнями боєприпаси подвійної дії DPICM замінять осколково-фугасні снаряди ЗСУ. Поява нових озброєнь, за словами ексрадника головкому ЗСУ Деніела Райса, призведе до стрибка в статистиці втрат російських військ.

Також повідомлялося, що в ГУР показали кадри тренування екіпажів. За словами бійців підрозділу Kraken, навчання на полігонах підвищить бойову ефективність українських танкістів.