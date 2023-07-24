Стратегічний обʼєкт: ГУР натякає на можливості нових ударів по Кримському мосту (відео)

За словами представника ГУР Вадима Скібіцького, міст забезпечує російські війська на всьому окупованому півдні. Водночас Україна має можливість завдати ударів й перешкоджати логістиці.

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Представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю для "Ми — Україна" заявив, що Кримський міст є стратегічно важливим об'єктом, з якого постачають озброєння військам РФ.

17 липня Кримський міст в черговий раз було атаковано. За словами Скібіцького, міст є стратегічно важливим об'єктом для РФ ще з часів анексії Криму, коли не вдалося створити так звану "Новоросію" й отримати сухопутний коридор з території РФ до півострова. Відтак він вже роками є ключовим для забезпечення російського угрупування військ на всьому окупованому півдні України, включно з тимчасово окупованими частинами Херсонської та Запорізької областей.

"Будь-яке нанесення втрат або перешкоджання функціонування цього об'єкту — це є суттєвий удар для Російської Федерації. … Є можливість завдавати удари і насамперед перешкоджати логістичному забезпеченню російських військ", — заявив Скібіцький.

Разом з тим Скібіцький додав, що міст є складною спорудою, яка забезпечує ЗС РФ.

Нагадаємо, 21 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Кримський міст є ціллю для України, бо РФ побудувала його незаконно й він є ворожим об'єктом.

У ніч на 17 рух на Керченському мосту було зупинено у зв'язку з тим, що 145-а опора з боку Краснодарського краю обвалилася. Місцеві жителі заявили, що чули посеред ночі гучні вибухи.