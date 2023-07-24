Бійці НГУ під час штурму спопелили 3 супертанки росіян Т-90-М "Прорив" (відео)

"Гордість" російського танкобудування не пройшла випробування лиманськими лісами та обороною бійців Національної гвардії України. Спершу "Прориви" підірвалися на мінах, а далі їх добили протитанкісти НГУ.

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На Лиманському напрямку у російських окупантів під час одного штурму поменшало одразу на три сучасних танки Т-90-М "Прорив". Все завдяки влучності бійців НГУ та "негостинності" лиманських лісів. Про це повідомляють у пресслужбі Національної гвардії України.

Зазначається, що ЗС РФ спершу сходили у невдалий штурм на позиції бійців Нацгвардії, а далі підтягнули новеньку бронетехніку, яка під час бою перетворилася на брухт.

"Прориви" не прорвались через позиції НГУ. На Лиманському напрямку ворог намагався штурмувати позиції військовослужбовців НГУ. Зазнавши поразки штурмовики відійшли, але згодом їм на допомогу виїхала, так звана, "гордість" російського танкобудування – новенькі Т-90-М. Втім, випробування лиманськими лісами і нашою обороною ворожа броня не пройшла. Танки наїхали на міни і позбулися можливості рухатись. На цьому весь прорив закінчився", — йдеться у повідомленні.

Бійці НГУ за допомогою протитанкової зброї добили знерухомлену ворожу "супер-пупер" техніку. Танки згоріли вщент.

Нагадаємо, що у Джанкойському районі в окупованому Криму пролунали вибухи. Окупаційна влада півострова повідомила про атаку 10 БпЛА, один з яких влучив у склад з БК, і той почав детонувати.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ відійшли назад на Сватівському напрямку, а росіяни просунулися вперед. У зв'язку з цим Сили оборони України проводять стабілізаційні заходи — ввели резерв і атакують окупантів біля переправи.