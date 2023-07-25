У Великій Британії представили танк Challenger 2 TES Megatron: чим може здивувати новий ОБТ

Нова версія британського основного танка призначена для міських боїв, і для цього машина була значно посилена в плані бронезахисту. Її нова конфігурація являє собою поєднання динамічного захисту, пасивної та екранної броні.

Related video

На військовому полігоні Lulworth Range у Великій Британії було презентовано новітній варіант британського основного бойового танка Challenger 2, який отримав назву Megatron. Нова модифікація британського ОБТ призначена для ведення бойових дій у міських умовах. Про це 24 липня написали оглядачі Army Recognition.

Challenger 2 TES Megatron — новітній варіант основного бойового танка Challenger 2 MBT британського виробництва. Він являє собою вдосконалену і посилену модифікацію оригінального танка Challenger 2, розроблену з урахуванням сучасних умов ведення бойових дій.

Експерти зазначають, що конструкція Megatron значною мірою повторює конструкцію M1 Abrams TUSK (Tank Urban Survival Kit), особливо в частині захисних можливостей. Нова конфігурація броні являє собою поєднання динамічного захисту, пасивної та екранної броні, яка забезпечує безпрецедентний захист від сучасних загроз на полі бою. Таке рішення пов'язане з необхідністю протистояти тандемним боєприпасам різноманітних ПТРК та загрозам від саморобних вибухових пристроїв (СВП).

У чому особливість Megatron

Особливістю Megatron є інноваційна конструкція броні, що складається зі стандартної композитної броні Chobham, яка встановлена в передній частині корпусу, та динамічного захисту з боків корпусу і башти. Останній забезпечує багатошаровий захист відсіку екіпажу та сховища боєприпасів як від снарядів, так і від сучасних керованих протитанкових ракет. Додаткові решітки посилюють захист від пострілів із гранатомета.

Ще однією особливістю танка — обладнання для боротьби з СВП. Це система з антенами "Bird Table", встановленими у верхній задній частині башти, що дає змогу глушити радіо- або телефонні сигнали, які дистанційно керують підривом раніше встановлених мін.

Що стосується озброєння, то на Challenger 2 TES Megatron встановлена все та ж 120-мм нарізна гармата L30A1. Також танк оснащений цифровою комп'ютерною системою управління вогнем, системою нічного бачення, опаленням, системою захисту від радіації і допоміжною силовою установкою. Остання може живити електросистеми машини при вимкненому основному двигуні.

Нагадаємо, британські танки вже надійшли на озброєння української армії і, зокрема, в Десантно-штурмові війська. Українські бійці розповіли про можливості цієї машини та відзначили високий рівень прохідності, маневреність і хорошу бойову міць танка.