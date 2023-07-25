В Великобритании представили танк Challenger 2 TES Megatron: чем может удивить новый ОБТ

Новая версия британского основного танка предназначена для городских боев, и для этого машина была значительно усилена в плане бронезащиты. Ее новая конфигурация представляет собой сочетание динамической защиты, пассивной и экранной брони.

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На военном полигоне Lulworth Range в Великобритании был представлен новейший вариант британского основного боевого танка Challenger 2, получивший название Megatron. Новая модификация британского ОБТ предназначена для ведения боевых действий в городских условиях. Об этом 24 июля написали обозреватели Army Recognition.

Challenger 2 TES Megatron — новейший вариант основного боевого танка Challenger 2 MBT британского производства. Он представляет собой усовершенствованную и усиленную модификацию исходного танка Challenger 2, разработанную с учетом современных условий ведения боевых действий.

Эксперты отмечают, что конструкция Megatron в значительной степени повторяет конструкцию M1 Abrams TUSK (Tank Urban Survival Kit), особенно в части защитных возможностей. Новая конфигурация брони представляет собой сочетание динамической защиты, пассивной и экранной брони, которая обеспечивает беспрецедентную защиту от современных угроз на поле боя. Такое решение связано с необходимостью противостоять тандемным боеприпасам различных ПТРК и угрозам от самодельных взрывных устройств (СВУ).

В чем особенность Megatron

Особенностью Megatron является инновационная конструкция брони, состоящая из стандартной композитной брони Chobham установленной в передней части корпуса и динамической защиты по бокам корпуса и башни. Последняя обеспечивает многослойную защиту отсека экипажа и хранилища боеприпасов как от снарядов, так и от современных управляемых противотанковых ракет. Дополнительные решетки усиливают защиту от выстрелов из гранатомета.

Еще одной особенностью танка — оборудования для борьбы с СВУ. Это система с антеннами "Bird Table", установленными в верхней задней части башни, которая позволяет глушить радио- или телефонные сигналы, которые дистанционно управляют подрывом ранее установленных мин.

Что касается вооружения, то на Challenger 2 TES Megatron установлена все та же 120-мм нарезная пушка L30A1. Также танк оснащен цифровой компьютерной системой управления огнем, системой ночного видения, отоплением, системой защиты от радиации и вспомогательной силовой установкой. Последняя может питать электросистемы машины при выключенном основном двигателе.

Напомним, британские танки уже поступили на вооружение украинской армии и, в частности, в Десантно-штурмовые войска. Украинские бойцы рассказали о возможностях этой машины и отметили высокий уровень проходимости, маневренность и хорошую боевая мощь танка.