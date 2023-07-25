В Криму пронулахи вибухи: соцмережі повідомляють про атаку Storm Shadow та роботу ППО (фото)

Зі слів місцевих мешканців, декілька ракет влучили у занедбану ферму, на якій розташовувалася військова техніка ЗС РФ. Офіційно окупаційна адміністрація поки не коментувала інформацію про вибухи та обстріл.

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У окупованому Криму зранку 25 липня було неспокійно. Півострів нібито зазнав атаки британськими ракетами Storm Shadow. Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

"Частина "Штормів", які летіли через Раздольненський район, збита", — йдеться в повідомленні.

Телеграм-канал "Кримський вітер" пише про приліт 2-х ракет на півострів.

"Нам повідомляють про приліт двох ракет по занедбаній фермі зі стоянкою російської військової техніки (можливо і склади БК) у селі Червона Поляна Красногвардійського району. У пабликах повідомляють про перекриття дороги до сусідньої Кремнівки. Інформація потребує підтвердження", — пише видання.

На момент виходу матеріалу окупаційна влада Криму не коментувала атаку ракет Storm Shadow.

Нагадаємо, що 25 липня міністр оборони України Олексій Резніков анонсував нові атаки по тимчасово окупованому Криму та Керченському мосту, який з'єднує півострів і материкову частину РФ. Він зазначив, що руйнувати матеріально-технічні лінії свого ворога є нормальною тактикою, а всі цілі у Криму є законними.

Раніше повідомлялося, що у Криму окупаційна поліція затримала мешканця Севастополя, який на пляжі обматюкав росіян, які, за його словами, "понаїхали" на півострів. Чоловік лайкою звернувся до відпочивальників з РФ, які перебували на пляжі, і вимагав від них та від Росії забиратися з півострова.