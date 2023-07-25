В Крыму прогремели взрывы: соцсети сообщают об атаке Storm Shadow и работе ПВО (фото)

По словам местных жителей, несколько ракет попали в заброшенную ферму, на которой располагалась военная техника ВС РФ. Официально оккупационная администрация пока не комментировала информацию о взрывах и обстреле.

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В оккупированном Крыму утром 25 июля было неспокойно. Полуостров якобы подвергся атаке британскими ракетами Storm Shadow. Об этом пишут местные телеграм-каналы.

"Часть "Штормов", которые летели через Раздольненский район, сбита", — говорится в сообщении.

Телеграм-канал "Крымский ветер" пишет о прилете 2-х ракет на полуостров.

"Нам сообщают о прилете двух ракет по заброшенной ферме со стоянкой российской военной техники (возможно и склады БК) в селе Красная Поляна Красногвардейского района. В пабликах сообщают о перекрытии дороги в соседнюю Кремневку. Информация требует подтверждения", — пишет издание.

На момент выхода материала оккупационные власти Крыма не комментировали атаку ракет Storm Shadow.

Напомним, что 25 июля министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал новые атаки по временно оккупированному Крыму и Керченскому мосту, который соединяет полуостров и материковую часть РФ. Он отметил, что разрушать материально-технические линии своего врага является нормальной тактикой, а все цели в Крыму являются законными.

Ранее сообщалось, что в Крыму оккупационная полиция задержала жителя Севастополя, который на пляже обматерил россиян, которые, по его словам, "понаехали" на полуостров. Мужчина бранью обратился к отдыхающим из РФ, которые находились на пляже, и требовал от них и от России убираться с полуострова.