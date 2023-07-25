Зазнають "снарядного голоду" : Гуменюк розповіла про проблеми ЗС РФ на півдні (відео)

Головним завданням ЗСУ є зачищення смуги лівого берега, аби ворог не зміг використовувати артилерію для завдання ударів по цивільній інфраструктурі.

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На тимчасово окупованій території Херсонської області російські військовослужбовці зазначають "снарядного голоду", оскільки їм немає де брати додаткові ресурси. Про це повідомила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк під час телемарафону.

"У ворога відчувається "снарядний голод". І ми це бачимо за кількістю обстрілів. Вони зменшилися до 43 за минулу добу. Якщо порівнювати з 90+, це фактично у два рази. Те, що ворог намагається продовжувати тиск на мирне населення, відчувається у тому, що навіть вночі були обстріли по населених пунктах", — сказала Наталія Гуменюк.

З її слів, головне завдання ЗСУ на півдні — зачистити смугу лівого берега, аби ворог не міг досягнути правого для використання артилерії. У росіян відчувається брак важкої артилерії, оскільки її почали менше використовувати. Також знизилася потужність і інтенсивність роботи авіації.

Проте ворог є має мінометні, кулеметні позиції і навіть на деяких ділянках може під'їжджати танками та обстрілювати протилежний берег. Але це через географічну особливість, зокрема русло річки суттєво змінилося через наслідки підриву Каховської ГЕС та сходу води. В результаті нині додатково проводять мінно-вибухові загородження та облаштовують додаткові смуги оборони. Це відбувається як з нашого боку, так і з протилежного — ворог намагається поновити ті загородження, які втратив через повінь.

Зазначимо, польський аналітик Якуб Яновський веде список втрат російської та української армій під час контрнаступу. В більшості випадків ЗСУ знищують ворожі ЗРК, логістичну техніку та БТРи.

Кількома днями раніше стало відомо, що "Армія дронів" знищила 101 одиницю військової техніки на мільйони доларів за тиждень. Зокрема, окупанти втратили танки, ББМи й інші обʼєкти.