Ховав зброю під ліжком 6-річної доньки: в Запоріжжі чоловік готував теракт проти військових

У квартирі чоловіка виявили схрон з боєприпасами. Основною цілллю зловмисника були представники командування ЗСУ і спецпризначенці СБУ.

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У Запоріжжі СБУ затримала чоловіка, який планував теракти на передовій та у місті. Містянин працював на агентурну мережу ФСБ РФ. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що затриманий був учасником агентурної мережі ФСБ, яка на 9 травня цього року готувала серію терактів проти командування і спецпідрозділів Сил оборони на Запоріжжі. Його "колег" затримали під час спецоперації у прифронтових районах південного регіону.

Сам чоловік облаштував вдома схрон з боєприпасами, які сховав під ліжком, де спить його 6-річна донька. У підозрюваного виявили автомат Калашникова зі спорядженими магазинами, бойові та димові гранати і велику кількість набоїв до стрілецького озброєння.

"За наявними даними, саме цей арсенал фігуранти планували використати для вчинення терактів у місті і поблизу передової. Основними цілями зловмисників були представники командування ЗСУ і спецпризначенці Служби безпеки України", — зазначили в СБУ.

У поле зору російської спецслужби чоловік потрапив ще навесні цього року. За вказівкою кураторів він обладнав у власній оселі тайник, у якому зловмисники складували незареєстровану вогнепальну зброю та інші засоби ураження.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру та вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій.

Нагадаємо, що нардеп від ОПЗЖ Олександр Пономарьов отримав підозру у державній зраді. За даними слідства, політик в окупованому Бердянську налагодив постачання паливно-мастильних матеріалів для військової техніки ЗС РФ.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині СБУ затримала колаборанта, який водив односельчан на "розстріл". Під час тимчасової окупації регіону чоловік у складі каральних загонів РФ брав участь у викраденні українських патріотів, яких потім відвозили до катівень та піддавали жорстким тортурам.