В окупованому Криму пролунали потужні вибухи: в небі працює авіація, — соцмережі (відео)

Місцеві мешканці зазначають, що після вибухів у Севастопольській бухті перекрили поромну переправу. Окупаційна влада поки не прокоментувала сьогоднішній інцидент.

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Вранці 26 липня, у тимчасово окупованому Криму, Севастополі та Красноперекопську, лунають вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Окупаційна влада поки не прокоментувала серію вибухів, проте за інформацією телеграм-каналу "Крымский ветер", у Севастополі в районі Козацької бухти нині працює російська протиповітряна оборона. Зі слів місцевих жителів, у Севастопольській бухті перекрили поромну переправу, тоді як в небі активно працює авіація РФ. Про звуки вибухів повідомили й у Красноперекопську. Крім цього, у місті також працюють ворожі гелікоптери та літаки.

"Щось незрозуміле твориться в Красноперекопську. Чути вибухи, літають гелікоптери та літаки", — йшлося в повідомленні.

В Telegram-каналі "ЧП / Симферополь" заявили про тимчасове перекриття руху автотранспортом Кримського мосту, проте воно тривало недовго. Як відомо, рух транспорту через Керченський міст перекривають під час повітряних тривог на окупованому півострові.

Зазначимо, що окупаційна влада Криму поки не коментувала серію вибухів.

Нагадаємо, 25 липня в окупованому Криму пролунала серія вибухів. Зокрема, речник "Української добровольчої армії "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук заявив про влучання у склад боєприпасів і розташування окупантів. Це сталося неподалік Красногвардійського.

Речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов напророкував демонтаж Кримського мосту, який був незаконно побудованим через Керченську протоку.