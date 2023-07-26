В ЗСУ повідомили, чи справді втратили 3 населені пункти на Куп'янському напрямку, – ЗМІ

У Міноборони Росії повідомили про "успішні контрударні дії", внаслідок яких вони нібито окуповували Сергіївку на Луганщині. У ЗСУ цю інформацію заперечують.

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Збройні сили України заперечують втрату трьох населених пунктів поблизу Куп'янська на Луганщині. Про це в коментарі CNN сказав речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.

"Ми цього не підтверджуємо. Тактична лінія там особливо не змінилася", – сказав Сергій Череватий, відповідаючи на запитання журналістів про втрати.

25 липня російські офіційні особи та українські джерела повідомили, що ЗС РФ змусили Сили оборони України відступити на кілька кілометрів, залишивши під час відступу три невеликі населені пункти.

"У ході успішних контрударних дій підрозділи 15-ї ОМСБр під вмілим командуванням підполковника Буйлова звільнили Сергіївку. Загальне просування наших військ склало до 4 кілометрів по фронту і до 2 кілометрів углиб військ противника, що обороняються", – повідомили у вівторок у Міноборони Росії.

За даними DeepState, російські окупанти взяли під контроль три села: Надію (до війни — 25 мешканців), Сергіївку (20) та Новоєгорівку (36). Основна мета удару – населений пункт Борова у Харківській області.

"За останні три дні ворог почав накачувати свій плацдарм біля Кармазинівки під прикриттям безлімітних снарядів артилерії. Окупанти полізли з Кармазинівки, ця ділянка на фоні решти завжди була спокійною і це значно вплинуло на події. Важливу роль у цьому успіху ворога зіграла колосальна перевага в артилерії. Противник "вмикав град" навіть якщо бачив пару наших бійців. Виходячи з ситуації, деякі підрозділи змушені були відходити", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ показали, як росіяни тікали з села на півдні та потрапили під удари артилерії. Окупанти згодом вирішили заховатися поблизу цивільної забудови, але українські артилеристи зуміли вистежити ворогів та завдали удару.

Генштаб ЗСУ 26 липня повідомив, ЗСУ зайняли позиції біля Старомайорського. На проблемних ділянках фронту противник стягує резерви, а в районі Роботиного, Запорізької області, марно намагався відбити раніше втрачені позиції.