Ефективна засідка: як штурмовики і десантники ЗСУ знищили групу окупантів в районі Бахмута (фото)

Прибувши у відповідну локацію, російські окупанти швидко намагалися розосередитися, але отримали шалений опір українських захисників.

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Початок розстрілу групи противника, яка рухалася з Андріївки через околиці Кліщіївки на Донеччині для підкріплення, зафіксували на відео. Подробиці опублікував Telegram-канал Національної поліції України.

Російські загарбники вирішили скористатися БМП для передислокації. Прибувши у відповідну локацію, вони швидко намагалися розосередитися. Українські бійці відкрили вогонь на ураження зі стрілецької зброї. Згодом також були завдані удари з важких видів зброї.

Засідка була влаштована бригадою Нацполіції "Лють" та десантниками 80-ї бригади. Знищено понад десяток окупантів. Повне відео можна побачити у Telegram-каналі Нацполіції.

знищена бмп РФ поблизу Кліщіївки Фото: Скрін відео

Знищення росіян в районі Бахмута

Український дрон зафіксував 25 липня результати вдалої засідки на південній околиці Кліщіївки. Загарбники втратили БМП та взвод окупантів, розкиданий на кілька метрів навколо. Українці знищили російський десант, який намагався атакувати нові українські позиції в селі Кліщіївка на південь від Бахмуту.

Російські десантники, які потрапили в засідку Сил оборони, належали до 83 ОДШБр військ РФ. Результат щодо знищення великої кількості ворогів ще раз довів ефективність наступальних дій українських військ.

Нагадаємо, в ЗСУ показали, як росіяни тікали з села на півдні та потрапили під удари артилерії. Загарбники вирішили заховатися поблизу цивільної забудови, де більше густої рослинності, але це не допомогло їм врятуватися від української артилерії.