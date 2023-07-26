Эффективная засада: как штурмовики и десантники ВСУ уничтожили группу оккупантов в районе Бахмута (фото)

Прибыв в соответствующую локацию, российские оккупанты быстро пытались рассредоточиться, но получили яростное сопротивление украинских защитников.

Related video

Начало расстрела группы противника, которая двигалась из Андреевки через окрестности Клещеевки в Донецкой области для подкрепления, зафиксировали на видео. Подробности опубликовал Telegram-канал Национальной полиции Украины.

Российские захватчики решили воспользоваться БМП для передислокации. Прибыв в соответствующую локацию, они быстро пытались рассредоточиться. Украинские бойцы открыли огонь на поражение из стрелкового оружия. Впоследствии также были нанесены удары из тяжелых видов оружия.

Засада была устроена бригадой Нацполиции "Лють" и десантниками 80-й бригады. Уничтожено более десятка оккупантов. Полное видео можно увидеть в Telegram-канале Нацполиции.

уничтожена бмп РФ вблизи Клещеевки Фото: Скрин видео

Уничтожение россиян в районе Бахмута

Украинский дрон зафиксировал 25 июля результаты удачной засады на южной окраине Клещеевки. Захватчики потеряли БМП и взвод оккупантов, разбросанный на несколько метров вокруг. Украинцы уничтожили российский десант, который пытался атаковать новые украинские позиции в селе Клещеевка к югу от Бахмута.

Российские десантники, которые попали в засаду Сил обороны, принадлежали к 83 ОДШБр войск РФ. Результат по уничтожению большого количества врагов еще раз доказал эффективность наступательных действий украинских войск.

Напомним, в ВСУ показали, как россияне бежали из села на юге и попали под удары артиллерии. Захватчики решили спрятаться вблизи гражданской застройки, где больше густой растительности, но это не помогло им спастись от украинской артиллерии.