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Минус 12 оккупантов посреди Клещиевки: бойцы ВСУ сделали засаду на десантников РФ (видео)

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Фото: Скрин видео | Бойцы ВСУ ведут бой против подразделений ВС РФ

Украинский дрон зафиксировал результаты удачной засады на южной окраине Клещиевки: подбитую БМП и взвод оккупантов, разбросанный на несколько метров вокруг.

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Бойцы подразделений Сил обороны уничтожили российский десант, который пытался атаковать новые украинские позиции в селе Клещиевка к югу от Бахмута. В бою приняли участие бойцы 80-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ. О деталях боя рассказали в мониторинговом сообществе DeepState.

Результаты неудачного прорыва россиян зафиксировал на видео украинский дрон — видно поврежденную российскую БМП, а на расстоянии нескольких метров от нее — остатки оккупантов.

БМП армии РФ Fullscreen
БМП армии РФ под Клещиевкой в Донецкой области

Точная дата и время событий неизвестны, но соответствующее видео опубликовано вечером 24 июля. Представителям DeepState удалось выяснить, какое подразделение ВС РФ атаковало и в какой точке это произошло.

Российские десантники, которые попали в засаду Сил обороны, принадлежали к 83 ОДШБр ВС РФ. Отметим, что 83 ОДШБр воевала в Донецкой области с первых дней вторжения России. В марте 2022 года ликвидирован командир Виталий Слабцов, а осенью 2022 года — заместитель командира Олег Ташматов.

Согласно результатам геолокации событий в Клещиевке, бой произошел в точке с координатами 48.5214, 37.9547. На онлайн-карте боевых действий указано, что точка — в пока серой зоне между позициями ВСУ и ВС РФ.

Местность в Клещиевке Fullscreen
Ситуация на линии фронта возле Клещиевки по состоянию на 25 июля 2023 года

Если обозначить точку на карте Google Earth, то становится понятно, что бой состоялся посреди населенного пункта — в частности, на центральной улице в ее южной части.

Местность в Клещиевке Fullscreen
Местность, где ВСУ удалось уничтожить БМП армии РФ

Военный журналист Андрей Цаплиенко указал, что засаду для российских десантников устроили бойцы ОШБр "Лють" Нацполиции и 80-й ОДШБр ВСУ. Ориентировочные потери ВС РФ в этом бою — "минус" 12 человек.

Отметим, в среде российских военкоров распространяется информация о том, что ВС РФ потеряли контроль над Клещиевкой. Однако украинское командование официально не подтвердило эти сообщения.

Ситуация в Клещиевке Fullscreen
Ситуация в Клещиевке по мнению российских пропагандистов

Напоминаем, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский 25 июля сообщил, что встретился с бойцами двух направлений — Бахмутского и Лиманского. В заметке командующего указано, что ситуация на этих отрезках фронта — "противоположная".

Между тем представительница Минобороны Украины Анна Маляр 25 июля сообщила, что украинские бойцы под Бахмутом делают "настоящие чудеса", которые позже войдут в учебники по военному делу. В частности, пояснила чиновница, Силам обороны удается успешно воевать против превосходящих сил противника.