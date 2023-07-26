Звільнення або в'язниця: у Росії придушують інакомислення після заколоту Пригожина, — CNN

За даними американських журналістів, у засновника ПВК "Вагнер" виникли проблеми з фінансуванням найманців.

Related video

Західні офіційні особи вважають, що російський уряд придушує інакомислення, затримавши до семи осіб після заколоту найманців приватної військової кампанії "Вагнер" минулого місяця. Про це 26 липня повідомляє американський телеканал CNN із посиланням на неназваних чиновників США.

Так, анонімні джерела заявили американським журналістам, що будь-хто, хто виступає проти уряду, або видаляється з посади, або потрапляє до в'язниці. Вони заявили, що це відштовхнуло багатьох людей від критики уряду.

"Це призвело до того, що всі, хто думає про те, щоб ефективно висловитися, зараз не висовуються і просто займаються своєю справою", — сказали чиновники.

Офіційні особи також заявили, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стикається з проблемою, пов'язаною з грошовими потоками, яка впливає на його здатність утримувати своїх бійців.

"Пригожин", як і раніше, веде активну діяльність, але, схоже, присутній елемент розвантаження фінансових активів, як усередині Росії, так і за її межами, щоб спробувати залучити кошти", — сказали чиновники.

Офіційні особи заявили, що вони все ще намагаються з'ясувати, чим займається Пригожин у Білорусі.

Нагадаємо, 26 липня повідомлялося, що під час військових навчань у Білорусі відбувається набір бійців до ПВК" Вагнер". Одна з вимог цього контракту полягає в готовності до бойових дій на території сусідніх країн, включно з Польщею та Литвою.

Також 26 липня стало відомо, що найманців ПВК "Вагнер" у Білорусі очолив Сергій Чубко — виходець з України.