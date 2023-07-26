Вихід РФ із "зернової угоди": НАТО "посилює пильність" у Чорному морі

За словами генсека НАТО Єнса Столтенеберга, припиняючи дію "зернової угоди", Росія цинічно використовує голод як зброю.

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Північноатлантичний Альянс "посилює пильність" у Чорному морі після виходу Російської Федерації із "зернової угоди". Про це написав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Twitter 26 липня.

Глава НАТО заявив, що оборонний союз засуджує вихід Росії із "зернової угоди". Він зазначив, що країна-агресор "цинічно перетворює голод на зброю", а також здійснює "небезпечні дії" в Чорному морі.

"НАТО об'єднані — союзники продовжують підтримувати Україну та посилюють пильність у регіоні", — зазначив Єнс Столтенберг.

Єнс Столтенберг про вихід РФ із "чорноморської угоди"

Ситуація в Чорному морі

Нагадаємо, після виходу із "зернової угоди" в Російській Федерації заявили, що з 20 липня всі кораблі, які прямують акваторією Чорного моря в українські порти, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.

Зі свого боку прессекретар Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук 21 липня заявив, що Україна має право і можливість відповідати на дії флоту Російської Федерації в Чорному морі на свій розсуд.

За даними Military Media Center від 26 липня ЗС РФ проводять підготовку кораблів і авіації для блокування районів Чорного моря після виходу Росії із "зернової угоди".

Водночас заступник голови Державного департаменту США Ведант Патель 26 липня заявив, що держави, які були залучені до "зернової оборудки" та чиї судна наразі перебувають у Чорному морі, обіцяють "серйозно відреагувати" в разі можливої атаки з боку Російської Федерації на їхні кораблі.