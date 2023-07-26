Щоб не платити сім'ям компенсації: Росія залишає тіла загиблих солдатів на полі бою, — ЗМІ

За словами матері одного із загиблих окупантів, її син, загиблий під Бахмутом, не значиться ні вбитим, ні зниклим безвісти.

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Росія залишає тіла загиблих солдатів на полі бою в Україні, щоб не платити їхнім сім'ям компенсацію. Про це пише незалежне російське видання "Север. Реалии" ("Радіо Свобода") з посиланням на свідчення родичів російських солдатів, які воювали в Україні.

Так, 23 березня 2022 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, у якому обіцяли виплатити 5 мільйонів рублів (55 600 доларів) сім'ям загиблих російських солдатів. Відповідно до цього закону військовослужбовці, які отримали поранення або травми на полі бою, отримають 3 мільйони рублів (33 300 доларів США).

Журналісти поспілкувалися з матір'ю російського солдата Михайла Черкасова. Про те, що її син загинув під Бахмутом 19 червня після двох із половиною місяців перебування на Україні, їй повідомили його товариші.

Однак товариші Черкасова повідомили його матері, Поліні Черкасовій, що Міністерство оборони РФ залишило його тіло на полі бою, оскільки повертати його додому "не вигідно".

Черкасова сказала: "Я більше ні про що не прошу: тільки привезіть мені тіло". Але командир взводу теж сказав, що йому дуже шкода, що він співчуває, але що він не пошле своїх хлопців за тілом... тому що бій триває".

За словами Черкасової, командир додав: "Ви знаєте, скільки тут трупів? Це жахливо, що тут відбувається. Коли ми йшли на завдання, там лежало 20 трупів".

Її син загинув після того, як унаслідок удару безпілотника йому відірвало ноги, розповіли матері солдати.

Коли вона спробувала отримати відповіді від місцевої військової влади, то виявила, що в них немає жодної інформації про її сина. Він не значився ні загиблим, ні зниклим безвісти.

"У душі я сподіваюся, що він живий, але я і сама прекрасно знаю. Весь цей час він мені не дзвонив, а так би обов'язково подзвонив. На фронті він дзвонив мені з телефону хлопців, але обіцяв, що купить телефон і дзвонитиме мені щодня", — додала мати загиблого окупанта.

Newsweek також повідомив про інші випадки, коли Міністерство оборони Росії залишало тіла загиблих солдатів на полі бою. Наприклад, в одному випадку 12 солдатів було вбито внаслідок артилерійського обстрілу, але їхні тіла не були повернуті їхнім сім'ям.

Нагадаємо, естонський експерт із безпеки Райнер Сакс 18 липня, коментуючи щоденну загибель 500-600 російських солдатів у боях в Україні, заявив, що російська армія не може швидко компенсувати втрати живої сили.

Раніше, 13 липня, повідомлялося, що вночі зі зруйнованого готелю "Дюна" в тимчасово окупованому Бердянську вантажівками вивозили тіла російських військових.