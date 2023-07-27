Мобілізацію в Україні буде продовжено: чи загрожує чоловікам в'язниця за ухилення від призову

Після отримання повістки військовозобов'язані мають з'явитися в ТЦК для проходження процедури обліку, після чого їх направлять на комісію для встановлення придатності до служби. Чинне законодавство передбачає як адміністративну, так і кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації.

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Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти №9532 і №9533 до Верховної Ради, що стосуються продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в країні. Відповідну інформацію було опубліковано на сайті парламенту.

На поточний момент текст законопроєктів №9532 і №9533, що стосуються продовження терміну дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, не розміщено на сайті парламенту. У зв'язку з цим, точна інформація про терміни продовження мобілізації та воєнного стану залишається невідомою.

Важливо зазначити, що зараз загальна мобілізація на території України діє до 18 серпня, раніше її вже продовжували на три місяці. Ймовірно, якщо нові законопроєкти президента не містять істотних змін щодо термінів мобілізації, то є ймовірність, що її буде продовжено до листопада поточного року.

На території України процедура призову в армію здійснюється відповідно до конфіденційних мобілізаційних розпоряджень, які розробляються вищим військово-політичним керівництвом країни. Щоб інформувати військовозобов'язаних про необхідність з'явитися для уточнення своїх даних або проходження медичної комісії, фахівці з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки видають повістки. Отже, громадянам повідомляють про дату й місце їхнього призову в армію, і процес мобілізації здійснюється відповідно до встановлених процедур.

Чим загрожує ухилення від мобілізації

За ухилення від мобілізації передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Однак кримінальне покарання застосовується тільки після того, як військовозобов'язаному було вручено повістку про явку для проходження служби — мобілізаційне розпорядження. Тож передбачається, що до отримання цієї повістки людина має пройти процедуру обліку в Територіальному військовому комісаріаті (ТЦК) і Службі призову (СП), а також пройти медичну комісію, щоб бути визнаною придатною до військової служби.

Згідно зі статтею 335 Кримінального кодексу України "Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу", особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності й понести покарання у вигляді обмеження волі строком до 3 років.

Нагадаємо, що Верховна Рада України продовжить дію воєнного стану та загальної мобілізації. Попереднє продовження воєнного стану та мобілізації відбулося в травні, й особливий правовий режим діятиме щонайменше до 18 серпня 2023 року.

Раніше повідомлялося, що під час дії воєнного стану в українців, різних установ, підприємств і організацій можуть вилучити транспортну техніку для потреб Збройних сил. Для отримання такої техніки ТЦК можуть подавати запити на надання відповідних транспортних засобів.