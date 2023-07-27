"Швидко зрозуміють, що це кінець": Міноборони готується нищити кораблі ЗС РФ (відео)

Заступник міністра Володимир Гаврилов заявив, що завдання — непросте, але результат "побачать усі". Зі слів посадовця, тільки втрата суден, з яких здійснюють пуски "Калібрів", допоможе зупинити Росію.

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Україна постійно збільшує свої спроможності, щоб знати розміщення російських воєнних кораблів в Чорному морі та бути здатною їх уразити. Про це у коментарі "Еспресо.TV" 27 липня розповів заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов.

"Це єдиний варіант, який може зупинити ворога. Коли вони почнуть втрачати кораблі, які зараз по нас закидають (ракети, — ред.) "Калібр", то там дуже швидко почнеться розуміння, що це кінець", — заявив посадовець.

Він завірив, що Міноборони нині працює над цим "непростим, але реалістичним" завданням.

"Я думаю, всі побачать результат", — сказав Гаврилов.

Заступник очільника Міноборони відмовився пояснити, чого зараз бракує Україні для ударів по російських кораблях. Водночас він підкреслив, що міністерство "над цим працює".

"Хай ворог знає та очікує, коли цей день настане", — додав посадовець.

Нагадаємо, молодший міністр британських Збройних сил Джеймс Гіппі оцінив результати контрнаступу Сил оборони України. З його слів, просування захисників відбувається за планом, розробленим спільно з Великою Британією та США.

Очільник Пентагону Ллойд Остін також прокоментував український контрнаступ. Він зазначив, що бійці стикаються з такими труднощами, як проходження через мінні поля та подолання інших перешкод. Проте посадовець США підкреслив, що війська зберігають боєздатність та техніку.