Паніка і дезертирство: у Міноборони розповіли про настрої в лавах ЗС РФ на передовій

За словами заступника міністра оборони Анни Маляр, ті військовослужбовці, які проходили навчання в Білорусі, зараз усіма силами намагаються не потрапити на фронт.

Related video

Серед особового складу Збройних сил РФ, які перебувають на тимчасово окупованій території України, продовжують поширюватися панічні настрої. Є інформація, що в підрозділах ЗС РФ почастішали випадки дезертирства та відмови виконувати накази командування. Про це 27 липня повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, більшість із тих, хто проходив на території Білорусі підготовку, на початку липня були передислоковані на полігони Нижегородської області та Краснодарського краю РФ для подальшого відновлення втрат у живій силі підрозділів ЗС РФ. Ці військовослужбовці тепер намагаються уникнути потрапляння в райони ведення бойових дій.

"Є підтверджені факти збільшення дезертирства, самовільного залишення військових частин, ухиляння від виконання наказів та самокаліцтв з метою уникнення відправки на територію України", — написала Маляр у Telegram.

Заступник міністра додала, що з боку командування посилилася ""інформаційно-роз'яснювальна робота" щодо особового складу, однак тиск і погрози з боку воєначальників слабо діють на російських солдатів і ще більше їх демотивують.

Важливо

В Україні волонтери мало не переконали пілотів РФ дезертирувати з винищувачами, — ЗМІ

Раніше повідомлялося, що 15 червня в Івано-Франківській області чоловіка засудили до чотирьох років позбавлення волі за дезертирство. Повідомлялося, що призовник здійснив втечу з військової частини, приховуючи при цьому свою приналежність до ЗСУ.