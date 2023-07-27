Північна Корея випробовує активну танкову броню власного виробництва (відео)

Експерти зазначили, що під час випробувань по танку було випущено снаряд із китайського гранатомета Type 69, який є копією РПГ-7.

Related video

Військові Північної Кореї провели випробування комплексу активного танкового захисту (КАЗ) вітчизняного виробництва. На опублікованому 27 липня в YouTube відео, система спрацьовує під час підльоту снаряда до невідомого танка, на якому встановлено КАЗ.

Оглядачі видання "Мілітарний" зазначили, що ці комплекси були продемонстровані на параді 2020 року разом із танками, які мають офіційну назву М2020. З огляду на кадри проведення параду можна визначити, що з боків башти танка встановлено два датчики лазерного опромінення і чотири радіолокаційні станції. При цьому розміщення радарів віддалено нагадують китайський зразок активного захисту — GL.

Для руйнування атакуючого снаряда використовуються 12 уражаючих елементів, що забезпечують кругову оборону машини.

Також експерти звернули увагу, що на відео продемонстровано роботу КАЗ при влучанні пострілу з китайського гранатомета Type 69, що є копією РПГ-7.

Що стосується самого танка М2020, його характеристики поки достеменно невідомі. За деякими даними, танк повторює напрацювання попередника Songun-915, який теоретично відповідає рівню радянського Т-72.

Раніше Фокус зібрав інформацію про північнокорейський танк, який західні аналітики називають М2020. За повідомленням закордонних джерел, у КНДР відбулися демонстративні випробування нового ОБТ, присвячені 70-річчю "перемоги" в Корейській війні.