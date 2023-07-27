Северная Корея испытывает активную танковую броню собственного производства (видео)

Эксперты отметили, что в ходе испытаний по танку был выпущен снаряд из китайского гранатомета Type 69, который является копией РПГ-7.

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Военные Северной Кореи провели испытания комплекса активной танковой защиты (КАЗ) отечественного производства. На опубликованном 27 июля в YouTube видео, система срабатывает при подлете снаряда к неизвестному танку, на котором установлена КАЗ.

Обозреватели издания "Милитарный" отметили, что данные комплексы были продемонстрированы на параде в 2020 году вместе с танками, которые имеют официальное название М2020. Исходя из кадров проведения парада можно определить, что по бокам башни танка установлены два датчика лазерного облучения и четыре радиолокационные станции. При этом размещение радаров отдаленно напоминают китайский образец активной защиты — GL.

Для разрушения атакующего снаряда используются 12 поражающих элементов обеспечивающих круговую оборону машины.

Также эксперты обратили внимание, что на видео продемонстрирована работа КАЗ при попадании выстрела из китайского гранатомета Type 69, что является копией РПГ-7.

Что касается самого танка М2020, его характеристики пока доподлинно неизвестны. По некоторым данным, танк повторяет наработки предшественника Songun-915, который теоретически соответствует уровню советского Т-72.

Ранее Фокус собрал информацию о северокорейском танке, который западные аналитики называют М2020. По сообщению зарубежных источников, в КНДР пришли демонстративные испытания нового ОБТ, приуроченные к 70 летию "победы" в Корейской войне.