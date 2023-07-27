РФ перестала обстрілювати Україну "Оніксами" після вдалого "хлопка" в Криму, — Гуменюк

За словами представниці ОК "Південь", загроза для українців все ж таки залишається з усіх боків: з повітря, моря та суші. Усе тому що, у них ще є запаси деяких видів ракет.

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Російські окупанти могли перестати атакувати мирні українські міста за допомогою ракет "Онікс" після вибухів у тимчасово окупованому Джанкої на Кримському півострові. Про це заявила начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телеканала "Еспресо" 27 липня.

За її словами, незважаючи на те, що щодня бойова спроможність противника зменшується, у них ще є можливості виробляти ракети повітряного базування Х-101 і Х-555 і загроза для України з моря, суші або повітря залишається.

"Оскільки у ворога є і флот, і повітряні сили, і берегові ракетні комплекси. Зокрема, відсутність атак саме ракетами "Онікс" може свідчити про вдалий "хлопок" у Джанкої, але ще абсолютного підтвердження ми не отримали", — йдеться в повідомленні.

Крім того, по мирних містах після певної паузи почали знову застосовувати ракети Х-101 і Х-555. Їх і далі виготовляють у РФ, а зупинити виробництво поки що не вийшло.

Ба більше, у російських окупантів також є невеликі запаси й інших ракет, які вони намагаються покращити і запускають після цього по Україні.

"Загарбники мають запас Х-22, які модернізують до рівня Х-32, росіяни мають багато ракет "Іскандер" категорії "К", які ідентичні за калібрами, і категорії "М", балістичні", — підсумувала Наталія Гуменюк.

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Нагадаємо, 25 липня повідомлялося, що в Повітряних силах пояснили, чим особливі "Онікси". Насамперед вони потрібні для знищення надводних цілей, але застосовуються росіянами для обстрілів прибережних зон, як зазначив речник відомства Юрій Ігнат.