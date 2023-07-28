Ракетний удар РФ по Дніпру: українцям показали, як виглядає багатоповерхівка зсередини (відео)

Автор відео обходить будівлю та кричить, чи потрібна комусь допомога. Мер міста Філатов стверджує, що будинок щойно збудували і він порожній. Зі слів очільника Дніпропетровської ОВА Лисака, будівлю дійсно не ввели в експлуатацію, тому постраждали не жителі, а будівельники.

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Житель Дніпра кинувся всередину 12-поверхівки, по якій вдарили росіяни 28 липня. Чоловік зняв відео у перші хвилини після влучання — запис розмістили у Telegram-каналі "ХДніпро".

На записі видно, як чоловік пробирається коридорами пошкодженого будинку. При цьому чути, як він стукає у двері, питаючи, чи потрібна допомога. Навколо — зруйновані стіни, вибиті вікна, скло та уламки валяються під ногами.

Разом з автором запису по коридорах багатоповерхівки пересуваються інші громадянин — вони прийшли допомогти можливим постраждалим.

Обстріл Дніпра

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський повідомив, куди саме вдарили росіяни. З його слів, удар прийшовся по будівлі СБУ. На відео, яке опублікував очільник держави, видно будівлю, на горішньому поверсі якої — хмара диму.

Зеленський - про обстріл Дніпра

Крім того, міністр МВС Ігор Клименко повідомив про п'ятьох поранених — це четверо чоловіків віком від 18 до 53 років та 77-річна жінка. Інформації про загиблих немає.

Клименко - про обстріл Дніпра

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що 12-поверхова будівля, пошкоджена російською ракетою, поки що не заселена — її щойно добудували. Слова міського голови підтверджує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Також чиновник припустив, що серед постраждалих — більшість будівельники, оскільки споруду не ввели в експлуатацію. Пізніше доповнив інформацію: загалом постраждало 9 людей, серед них — двоє дітей віком 14 та 17 років, двоє 20-річних жінок (отримали акубаротравми, тобто — контузію).

Згідно з попередніми припущеннями, ЗС РФ могла вдарити по Дніпру балістичними ракетами "Іскандер". Повітряне командування поки що не підтвердило цю інформацію.

Нагадуємо, українські розслідувачі проаналізували діяльність російського підприємства, яке випускає крилаті ракети. У розслідуванні ідеться про КБ "Радуга", розташоване за 500 км від кордонів України.

Вдень 28 липня стався вибух у Таганрозі в Ростовській області РФ. Свідки події запевняються, що чули два вибухи, а на місці удару з'явилась вирва розмірами 5 на 5 метрів. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що вибухи — наслідок "необачної поведінки" армії РФ.