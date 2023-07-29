За даними Федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, більшість із них є носіями так званої "іноземної ідеологині", які вчинили політично мотивовані злочини.

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну десятки громадян Німеччини поїхали добровольцями на війну. Згідно з даними Федерального міністерства внутрішніх справ країни, силовики зафіксували 61 особу, причетну до екстремізму або політично мотивованих злочинів. Про це 29 липня повідомило німецьке видання Welt.

Щодо 39 осіб були ознаки того, що вони покинули Німеччину з наміром брати участь у бойових діях. З них 27 осіб були налаштовані проросійськи, а 12 осіб підтримували Україну. При цьому органи безпеки ФРН мають інформацію про те, що ці добровольці брали участь у бойових діях.

За даними силовиків, більшість із них є носіями так званої "іноземної ідеології" — як правило, це люди, які, не бувши етнічними німцями, скоюють політично мотивовані злочини.

Тим часом автори публікації зазначають, що насправді кількість добровольців з Німеччини, які воюють в Україні, є вищою. Крім того, є низка колишніх військовослужбовців, які раніше проходили підготовку в Бундесвері, і які вступили в Інтернаціональний легіон у складі української армії.

У зв'язку з цим виникає питання законності участі цих людей у збройному конфлікті. За словами анонімної представниці Федерального міністерства юстиції, за участь у бойових діях на території України немає покарання. Це стосується тих випадків, коли вони діють не як найманці, а як військовослужбовці регулярних збройних сил або прирівняних до них добровольчих корпусів та ополчень.

Однак це не захищає їх від розслідування можливих воєнних злочинів, зазначили автори матеріалу. Водночас вони додали, що генеральний прокурор не захотів коментувати питання про те, чи ведуться відповідні розслідування щодо комбатантів, які залишили країну.

Коментуючи позицію прокуратури, депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер закликав провести відповідне розслідування, оскільки комбатанти могли систематично брати участь у воєнних злочинах і злочинах у сфері прав людини.

"Особи, які добровільно вступають до російських збройних сил або терористичних груп для участі у вторгненні в Україну, мають бути притягнуті до відповідальності після повернення до Німеччини", — заявив політик.

Раніше повідомлялося, що військові фахівці з Німеччини нібито розкритикували дії українських сил під час літнього контрнаступу Сил оборони. Як написали журналісти Bild, українські бійці поганого застосовують навички ведення бою, отримані під час навчання на Заході. При цьому в Міністерстві оборони Німеччини відмовилися коментувати документ, який нібито містить критику на адресу тактики Збройних сил України.