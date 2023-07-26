У Міноборони ФРН заперечили існування "доповіді" з критикою методів ведення війни ЗСУ

У Міністерстві оборони Німеччини кажуть, що не мають у розпорядженні опублікованої виданням Bild доповіді, в якій критикуються методи ведення бойових дій Збройними силами України.

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У Міністерстві оборони Німеччини відмовилися коментувати документ, що начебто вміщує критику на адресу тактики Збройних сил України. У відомстві на запит агентства "Укрінформ" заявили, що такий документ у них відсутній.

"Як Федеральне міністерство оборони, ми взяли до відома звіт. Міністерство не має цього документа в розпорядженні й тому ми не можемо коментувати його", — заявила речниця відомства Надін Крюгер.

Нагадаємо, 25 липня журналісти німецького видання Bild повідомили, що Міноборони ФРН начебто підготувало доповідь, в якій розкритикувало Сили оборони України через погане застосування навичок ведення бою, отриманих бійцями під час навчання на Заході. У публікації зазначається, що доповідь була підготовлена не представниками керівного складу німецького Міноборони. Чимало німецьких експертів вже розкритикували цей документ, який ніхто особисто не бачив.

Німецький політик Родеріх Кізеветтер у коментарі агентству "Укрінформ" наголосив, що українські бійці не воюють за підручниками Бундесверу, але вони змагаються згідно з власним досвідом і реальними умовами на фронті. Кізеветтер закликав надати Україні більше зброї й додав, що ніколи не бачив опублікованого Bild звіту Міноборони ФРН.

23 червня німецький оборонний концерн Rheinmetall пообіцяв передати в Україну ще 20 одиниць БМП Marder за дорученням уряду ФРН.