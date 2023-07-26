В Минобороны ФРГ отрицают существование "доклада" с критикой методов ведения войны ВСУ

В Министерстве обороны Германии говорят, что не располагают опубликованным изданием Bild докладом, в котором критикуются методы ведения боевых действий Вооруженными силами Украины.

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В Министерстве обороны Германии отказались комментировать документ, который якобы содержит критику в адрес тактики Вооруженных сил Украины. В ведомстве на запрос агентства "Укринформ" заявили, что такой документ у них отсутствует.

"Как Федеральное министерство обороны, мы приняли к сведению отчет. Министерство не имеет этого документа в распоряжении и поэтому мы не можем комментировать его", — заявила пресс-секретарь ведомства Надин Крюгер.

Напомним, 25 июля журналисты немецкого издания Bild сообщили, что Минобороны ФРГ якобы подготовило доклад, в котором раскритиковало Силы обороны Украины из-за плохого применения навыков ведения боя, полученных бойцами во время обучения на Западе. В публикации отмечается, что доклад был подготовлен не представителями руководящего состава немецкого Минобороны. Многие немецкие эксперты уже раскритиковали этот документ, который никто лично не видел.

Немецкий политик Родерих Кизеветтер в комментарии агентству "Укринформ" подчеркнул, что украинские бойцы не воюют по учебникам Бундесвера, но они соревнуются согласно собственному опыту и реальным условиям на фронте. Кизеветтер призвал предоставить Украине больше оружия и добавил, что никогда не видел опубликованного Bild отчета Минобороны ФРГ.

23 июня немецкий оборонный концерн Rheinmetall пообещал передать в Украину еще 20 единиц БМП Marder по поручению правительства ФРГ.