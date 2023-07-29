"Втрати просто нереальні": в ЗСУ озвучили, скільки солдат РФ Путін "поклав" під Бахмутом (відео)

Командування ЗС РФ перекидає усі сили на Бахмутський напрямок, щоб спробувати втримати свої позиції, а тим часом втрати росіян вже перевищують втрати радянської армії під час війни в Афганістані.

Related video

Російські окупанти з усіх сил намагаються втримати позиції в районі Бахмута на Донеччині. Станом на зараз путінська армія "поклала" там більше своїх солдатів, аніж радянська армія під час війни в Афганістані. Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телеканалу Freedom.

За словами Череватого, Бахмутський напрямок та Бахмут має для росіян не лише інформаційно-пропагандистське значення, але й військове, тож ворог постійно перекидає додаткові сили на цей напрямок, щоб стримувати контрнаступ ЗСУ, але втрати ЗС РФ при цьому колосальні.

"Втрати для армії 21-го століття на цьому напрямку є неймовірними. Біля районного центру — втрати колосальні. Втратити таку кількість солдатів — це не укладається в голові у аналітиків — більше ніж в Афганістані втратила радянська армія (80-104 тис. — ред.). Проте, метр за метром там звільняється українська земля. Ворог відчайдушно чинить опір. 537 разів він за цю добу обстріляв нас на Бахмутському напрямку, три авіанальоти здійснив, 11 бойових зіткнень, під час яких ми знищили 73 окупанти і понад 147 поранили і двох взяли в полон", — розповів Череватий.

Нагадаємо, що Сили оборони України просунулися поблизу Бахмута, Курдюмівки та Андріївки, а російські загарбники через втрати відмовилися наступати під Старомайорським.

Раніше повідомлялося, що Герой України, пілот Karaya розлютився на витівки українських митників на кордоні.