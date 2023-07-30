"Там дуже важко": екскомандир роти "Айдару" назвав небезпечним наступ ЗС РФ на Харківщині (відео)

Наступ на Харків, як вважає Євген Дикий, російський генерали не допускають, а завдання мінімум для російських загарбників — вихід на річку Оскіл.

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Колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий оцінив ситуацію на Харківському напрямку та назвав наступ російських військ дуже небезпечним. В інтерв'ю Radio NV він повідомив подробиці.

Зі слів ветерана російсько-української війни, окупанти вже перейшли річку, закріпилися на плацдармі. Вони намагаються розділили угруповання українських військ на дві частини. Євген Дикий пояснив, чому так відбувається.

"Бо там вони зібрали приблизно 100-тисячне угруповання", – зазначив він.

У розмові Дикий зазначив, що такі сили дуже важко стримувати. Наразі це роблять ті частини, які до цього обороняли рубежі. Підрозділи територіальної оборони також залучені.

"Там навіть не так багато механізованих бригад, а всі, що є, — це, м’яко кажучи, не "свіжі"", – зазначив екскомандир роти батальйону "Айдар".

Південь він назвав ключовим напрямком для ЗСУ. Україна, з його слів, не залучила ще половини своїх резервів, тому російські генерали намагаються відтягнути українські резерви з півдня саме на Харківський напрямок.

Наступ на Харків Євген Дикий відкинув. Він вважає, що російські генерали не допускають такої можливості, а завдання мінімум для російських загарбників, на його думку, це вихід на річку Оскіл.

"У них стоїть завдання: змусити нас перевести туди хоча б кілька бригад із тих, які готувалися до наступу", – пояснив він.

Екскомандир роти батальйону "Айдар" висловив сподівання, що українських резервів в такому разі вистачить "і закрити там дірку, і продовжувати те, що ми зараз робимо".

наступ росіян на Харківщині Фото: DeepStateMAP

Ситуація на Харківщині від Генштабу ЗСУ

На Слобожанщині та Сіверщині, як йдеться у звіті Генерального штабу, ворог обстріляв з мінометів та артилерії понад 20 населених пунктів. Удари завдавалися по таким локаціям як Миколаївка (Чернігівська область), Стара Гута, Грабовське, Будівельне, Вольфине (Сумська область), Уди, Козача Лопань, Охримівка, Огірцеве, Тихе (Харківська область).

Куп'янська вісь також у фокусі уваги загарбників. Противник обстріляв з артилерії та мінометів Тополі, Дворічну, Западне, Кислівку, Берестове, Кіндрашівку, Куп'янськ (Харківська область).

Нагадаємо, 27 липня окупанти скинули авіабомбу КАБ-250 на житлові будинки на Харківщині. Внаслідок атаки загинула 74-річна жінка та ще четверо людей отримали поранення.