"Іскандери о 5 ранку": дезертир із РФ розповів про перші ракетні удари по Україні з Білорусі

За його словами, до Білорусі він прибув із товаришами по службі за кілька місяців до 24 лютого і командування пояснювало це "навчаннями". Тоді вже ходили чутки про те, що може початися вторгнення.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 18-й місяць і починалася вона також з території Білорусі, звідки полетіли перші ракети. Російський дезертир поділився подробицями ночі на 24 лютого. Про це пише "Новая газета Европа" 28 липня.

За його словами, перші "Іскандери" полетіли з Білорусі приблизно о 5 ранку 24 лютого. Російський дезертир був у складі бригади, яка однією з перших почала атакувати українські мирні міста.

Він служив за контрактом у ракетній частині ЗС РФ в Улан-Уде, а ближче до кінця 2021 року, за кілька місяців до вторгнення, його з іншими солдатами відправили в Білорусь на "навчання". Тоді вже ходили чутки про те, що може початися війна.

На одному з полігонів росіяни прожили майже місяць.

"Уранці 24 лютого, о 5 ранку, було виконано перший пуск. Я побачив, як усе спочатку було забарвлене в червоний колір і ракета злетіла вгору та полетіла кудись на південь", — ідеться в повідомленні.

Щойно ракети було випущено, до дезертира підійшов змінник і заявив, що почалася повномасштабна війна. Велика частина товаришів росіянина підтримали дії Кремля і назвали це відповіддю на "дії Києва".

"Товариші по службі говорили, що, мовляв, це київська влада зробила. Коли я побачив наслідки обстрілів, то ще більше жахнувся, бо зрозумів: я буквально співучасник цих злочинів", — продовжив дезертир.

Загалом у бригаді було щонайменше 15 пускових установок, з яких за короткий термін у бік України запустили 80-90 ракет.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що до Білорусі на бронеавтомобілях прибула велика колона "вагнерівців", яка стала 12-ю за останні кілька тижнів. У ній налічується щонайменше 50 одиниць техніки.