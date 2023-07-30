"Искандеры в 5 утра": дезертир из РФ рассказал о первых ракетных ударах по Украине из Беларуси

По его словам, в Беларусь он прибыл с сослуживцами за несколько месяцев до 24 февраля и командование объясняло это "учениями". Тогда уже ходили слухи о том, что может начаться вторжение.

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Полномасштабная война в Украине идет уже 18-й месяц и начиналась она также из территории Беларуси, откуда полетели первые ракеты. Российский дезертир поделился подробностями ночи на 24 февраля. Об этом пишет "Новая газета Европа" 28 июля.

По его словам, первые "Искандеры" полетели из Беларуси примерно в 5 утра 24 февраля. Российский дезертир был в составе бригады, которая одна из первых начала атаковать украинские мирные города.

Он служил по контракту в ракетной части ВС РФ в Улан-Удэ, а ближе к концу 2021 года, за несколько месяцев до вторжения, его с другими солдатами отправили в Беларусь на "учения". Тогда уже ходили во всю слухи о том, что может начать война.

На одном из полигонов россияне прожили около месяца.

"Утром 24 февраля, в 5 утра, был выполнен первый пуск. Я увидел, как все сначала было окрашено в красный цвет и ракета взлетела вверх и полетела куда-то на юг", — говорится в сообщении.

Как только ракеты были выпущены, к дезертиру подошел сменщик и заявил, что началась полномасштабная война. Большая часть товарищей россиянина поддержали действия Кремля и назвали это ответом на "действия Киева".

"Сослуживцы говорили, что, мол, это киевская власть сделала. Когда я увидел последствия обстрелов, то еще больше ужаснулся, потому что понял: я буквально соучастник этих преступлений", — продолжил дезертир.

Всего в бригаде было не менее 15 пусковых установок, из которых за короткий срок в сторону Украины запустили 80-90 ракет.

Напомним, 27 июля сообщалось, что в Беларусь на бронеавтомобилях прибыла большая колонна "вагнеровцев", которая стала 12-й за последние несколько недель. В новой насчитывается как минимум 50 единиц техники.