"Це очевидно": Ігнат попередив про можливе відновлення ракетних ударів ЗС РФ по енергетиці

Речник Повітряних сил ЗСУ вважає, що всі енергетичні об'єкти країни "розписані на папері" у ворога. Україна не має можливості приховати від ворога розташування інфраструктури, оскільки колись ми перебували в складі однієї держави.

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Речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат переконаний, що ЗС РФ можуть відновити ракеті удари по українській енергетиці вже восени. Про це він повідомив в інтерв'ю "Новини Live".

"Це очевидно. Думаю, всі обʼєкти нашої енергетики в них розписані на папері. Що можна приховати, якщо колись ми були однією державою, і нікуди всі наші станції та підстанції не поділися", — сказав Юрій Ігнат.

Він заявив, що окупанти намагатимуться вдарити якомога сильніше, аби заподіяти якнайбільше збитків. За словами Юрія Ігната, також очевидним є те, що ворог може атакувати різні обʼєкти критичної інфраструктури. Зокрема, енергетику, адже саме він неї залежить економіка та промисловість, військова сфера й добробут громадян.

Нагадаємо, 30 липня президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Конгресу місцевої та регіональної влади України в Івано-Франківську заявив про можливе продовження ворожих ударів по енергетичній інфраструктурі України в поточний зимовий період.

Також 28 липня Фокус писав, що в новому осінньо-зимовому періоді можливі багатогодинні відключення світла в різних містах через високу ймовірність ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури.

27 липня голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький розповів, що енергетики роблять усе можливе для забезпечення ефективного та стабільного опалювального сезону. Проте він порадив не позбавлятися генераторів.