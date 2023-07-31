Оточили і захопили: бійці бригади "Лють" взяли в полон п'ятьох солдатів ЗС РФ (відео)

Російські окупанти самі вийшли з окопу з піднятими руками і здалися в полон. Потім їх конвоєм повели українські бійці.

Related video

Бійці об'єднаної бригади "Лють", що входить до складу "Гвардії наступу", успішно оточили позиції ворожих сил і зуміли захопити в полон п'ятьох озброєних супротивників із Росії. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України.

"Оточили та взяли в полон п'ятьох окупантів, решту, хто не захотів скласти зброю, — було знищено! Професійна та якісна робота бійців бригади "Лють" Гвардії наступу", — йдеться в повідомленні.

На відеозаписі можна спостерігати, як окупанти виходять з окопу з піднятими руками, демонструючи готовність здатися в полон. Після цього українські бійці проводять цих озброєних супротивників до місця збору, де формується конвой для їхньої подальшої евакуації.

Де саме відбувалися події, невідомо.

Нагадаємо, 19 липня бійці бійці 10-ї ОГШБр ЗСУ "Едельвейс" опублікували відео, на якому видно удар дрона-камікадзе по машині, у якій, як стверджували, переміщався російський комбриг Денис Іванов із позивним "Ташкент". Бойовик командував 2-ю бригадою військ т.зв. "ЛНР", яку пізніше перейменувала на 123-ю бригаду ЗС РФ. На порталі "Миротворець" зазначено, що ймовірне місце загибелі Іванова — біля н.п. Сватове Луганської області.

Також 20 липня стало відомо, що бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ ліквідували автора пропагандистського каналу "Миша на Донбасі" російського військового Михайла Лучина. Він став відомим після того, як українські хакери зламали його пошту і замовили фалоімітатори на понад 25 тисяч доларів.