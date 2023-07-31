Мобілізація в Україні: чи можуть до війська призвати студента — пояснення адвоката

Здобувачі освіти мають право на відстрочку від військової служби в період воєнного стану, юрист пояснив нюанси.

Related video

Загальна мобілізація та воєнний стан продовжують свою дію до 18 листопада 2023 року для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років, які визнані придатними для військової служби в період воєнного стану. Однак, є категорії громадян, які мають право на відстрочку, зокрема — студенти. Адвокат Богдан Пересада дав роз’яснення щодо призову студентів денної та дуальної форми навчання у навчальних закладах України та за кордоном під час дії воєнного стану.

Якими законами регулюється призов на військову службу

Порядок призову на військову службу регулюється законами "Про військовий обов’язок та військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію".

Відповідно до статті 23 закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", призову під час загальної мобілізації в Україні не підлягають здобувачі освіти:

професійної (професійно-технічної);

фахової передвищої освіти;

вищої освіти;

асистенти-стажисти;

аспіранти;

докторанти.

Умовою відстрочки є навчання на денній або дуальній формах здобуття освіти. Вікових обмежень для вступників Закон не передбачає.

"Це означає, що на період навчання мобілізовувати громадянина не мають права. Але відповідно до вказаної норми законодавства відстрочка поширюється лише на денну та дуальну форми навчання", — зазначив юрист.

Відстрочка від мобілізації розповсюджується на студентів всіх вищих навчальних закладів: державний чи приватний ВНЗ – не має значення. Тобто, відстрочка поширюється на студентів приватних ВНЗ.

Закінчення бакалаврату і вступ до магістратури

Водночас призов стосується тих студентів, які після закінчення бакалаврату і перед тим, як вступити на магістратуру, тимчасово не числяться як студенти. Вони не отримують відстрочку, адже офіційно у цей період не здобувають освіту.

Богдан Пересада зазначив, що будь-який військовозобов’язаний може піти на мобілізацію добровільно, якщо він придатний до військової служби за станом здоров’я.

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, чи посилять правила призову в армію з 1 серпня. В Україні було запроваджено зміни у сфері бронювання співробітників, а в строковиків тепер з'явиться можливість добровільно приєднатися до Сил оборони.

Крім того, Фокус публікував інформацію про зміни з 1 червня, що стосуються військового обліку та повідомлення громадян, а також розповів про те, які нововведення відбулися для військовозобов'язаних.