У Кривому Розі зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару РФ (фото, відео)

Ворожі ракети поцілили не тільки у багатоповерхівку, але й в лабораторію освітнього закладу Кривого Рогу.

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Внаслідок ракетного удару Росії по багатоповерхівці у Кривому Розі станом на 17:37 вже шестеро людей загинули. Про 31 липня повідомив у Telegram Сергій Лисак, керівник Дніпропетровської ОВА.

Загальна кількість постраждалих становить 75 осіб. Серед них – шестеро дітей. З 22 госпіталізованих – двоє важкі. У Кривому Розі 1 серпня оголошено Днем жалоби.

"Втрачаємо наших…", – йдеться у дописі очільника області.

Ворожа ракета поцілила й в лабораторію освітнього закладу Кривого Рогу. Внаслідок цього загинула жінка. Два корпуси будівлі були зруйновані.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул у Telegram напередодні повідомив, що кількість поранених зросла до 73. Інформація, яку він назвав щодо постраждалих дітей відрізняється, адже у його повідомленні станом на 17:06 постраждали восьмеро дітей. Рятувальна операція триватиме. Штаби з надання допомоги працюють до темряви, завтра – з 08.30 ранку. За розселенням звернулося лише 5 осіб, яким уже надано допомогу. Рятувальники й надалі розбирають завали.

Загибель матері та доньки у Кривому Розі

Видання "Свої" у Telegram 31 липня повідомило, що внаслідок ракетної атаки Росії у багатоповерхівці загинули 45-річна жінка та її 10-річна донька. Вони отримали смертельні поранення у власній квартирі, коли у будинок влучила російська ракета.

Наталя та Даша Фото: Telegram/Свої

Оцінка руйнувань у Кривому Розі від ДСНС

Сотні фахівців ДСНС працюють на місці ракетного удару у Кривому Розі. Рятувальники по дев’ятиповерховому житловому будинку на 4 під’їзди, де відбулося руйнування з 4 по 9 поверхи у межах 1 під'їзду, з послідуючим займанням квартири на рівні 4 поверху на площі близько 70 м кв. Також відбулося влучання в чотириповерхову будівлю навчального закладу, де сталося руйнування з 2 по 4 поверхи.

Удар по Кривому Рогу: реакція президента України

Володимир Зеленський, для якого Кривий Ріг є рідним містом, різко відреагував на злочин росіян. Він звернув увагу світу на терор, який влаштовує Росії проти мирних людей. Керівник держави наголосив, що ворог останнім часом противник активно б'є по цивільній інфраструктурі різних міст і забирає життя людей, але волю українському народу російським загарбникам не зламати.

Нагадуємо, в ніч з 30 на 31 липня російські загарбники вдарили по Харківській області. Згідно з повідомленням Харківської обласної прокуратури, росіяни використали ракети С-300, які влучили у склад приватного підприємства на околиці обласного центру.