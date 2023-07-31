В Кривом Роге возросло количество погибших в результате ракетного удара РФ (фото, видео)

Вражеские ракеты попали не только в многоэтажку, но и в лабораторию образовательного учреждения Кривого Рога.

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В результате ракетного удара России по многоэтажке в Кривом Роге по состоянию на 17:37 уже шесть человек погибли. Об этом 31 июля сообщил в Telegram Сергей Лысак, руководитель Днепропетровской ОГА.

Общее количество пострадавших составляет 75 человек. Среди них — шестеро детей. Из 22 госпитализированных — двое тяжелые. В Кривом Роге 1 августа объявлено Днем траура.

"Теряем наших...", — говорится в заметке главы области.

Вражеская ракета попала и в лабораторию образовательного учреждения Кривого Рога. В результате этого погибла женщина. Два корпуса здания были разрушены.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram накануне сообщил, что количество раненых возросло до 73. Информация, которую он назвал относительно пострадавших детей отличается, ведь в его сообщении по состоянию на 17:06 пострадали восемь детей. Спасательная операция будет продолжаться. Штабы по оказанию помощи работают до темноты, завтра — с 08.30 утра. За расселением обратилось только 5 человек, которым уже оказана помощь. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Гибель матери и дочери в Кривом Роге

Издание "Свої" в Telegram 31 июля сообщило, что в результате ракетной атаки России в многоэтажке погибли 45-летняя женщина и ее 10-летняя дочь. Они получили смертельные ранения в собственной квартире, когда в дом попала российская ракета.

Наталья и Даша Фото: Telegram/Свої

Оценка разрушений в Кривом Роге от ГСЧС

Сотни специалистов ГСЧС работают на месте ракетного удара в Кривом Роге. Спасатели по девятиэтажному жилому дому на 4 подъезда, где произошло разрушение с 4 по 9 этажи в пределах 1 подъезда, с последующим возгоранием квартиры на уровне 4 этажа на площади около 70 м кв. Также произошло попадание в четырехэтажное здание учебного заведения, где произошло разрушение со 2 по 4 этажи.

Удар по Кривому Рогу: реакция президента Украины

Владимир Зеленский, для которого Кривой Рог является родным городом, резко отреагировал на преступление россиян. Он обратил внимание мира на террор, который устраивает России против мирных людей. Руководитель государства подчеркнул, что враг в последнее время противник активно бьет по гражданской инфраструктуре разных городов и уносит жизни людей, но волю украинского народа российским захватчикам не сломить.

Напоминаем, в ночь с 30 на 31 июля российские захватчики ударили по Харьковской области. Согласно сообщению Харьковской областной прокуратуры, россияне использовали ракеты С-300, которые попали в склад частного предприятия на окраине областного центра.