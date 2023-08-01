"Ласкаво просимо в Мордор": українські бійці розповіли про двобій за Старомайорське, — CNN

Бійці батальйону "Арей" розповіли, що противник не змінив тактику — спершу йде кілька хвиль атак підрозділів "Шторм Z" для виявлення українських позицій, потім ідуть у бій більш навчені та краще екіпіровані солдати.

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Українські захисники вибили противника з населеного пункту Старомайорське, проте росіяни не полишають спроб повернути втрачені позиції. Про те як бійці ЗСУ із запеклими боями звільнили селище та які завдання належить ще виконати розповіли військовослужбовці батальйону "Арей" в інтерв'ю CNN.

Військовослужбовець із позивним "Кривбас" розповів про подробиці бойових дій за населений пункт, під час яких противник зазнав великих втрат. За його словами, через запеклі бої в селищі не залишилося жодної вцілілої будівлі, тому було складно утримувати деякі ділянки, особливо коли російська артилерія била по українських позиціях.

"Коли штурмуєш під ворожим обстрілом, сховатися ніде. Це найскладніше", — сказав "Кривбас" про зруйноване село.

Боєць також розповів, що в якийсь момент окупанти раптово покинули ті руїни, де вони оборонялися, але потім двічі намагалися відбити Старомайорське невеликими групами військ.

У діалозі "Кривбас", який брав участь у визволенні Нескучного, описав стійкість і хитрість російських військ, з якими він там бився. Він зазначив, що по підвалах сиділи близько 200 російських бійців, які не показувалися цілими днями на поверхні. У результаті українські бійці припустили, що на позиціях залишилося не більше 70 росіян, але коли пішли вперед, зустріли запеклий опір.

Також боєць розповів, що боротьба за Нескучне закінчилася в школі, де російські десантники залишили після себе написи на стінах — "Любви нет". "Бог за Россию". "Добро пожаловать в Мордор".

Старомайорське після звільнення. Джерело: CNN

Інший український військовослужбовець Сергій також розповів про завзятість російських солдатів, які б'ються за кожен населений пункт, що змушує засумніватися в твердженнях про те, що російська оборонна лінія не дуже міцна.

"Їхня тактика не змінилася. Вони виставляють в'язнів "Шторму Z" вперед без зв'язку. Вони стоять до смерті. Я не розумію їхньої мотивації. За що вони борються", — розповів Сергій.

За його словами, такі хвилі атак погано екіпірованих новобранців із російських в'язниць, яких часто називають "гарматним м'ясом", використовуються для виявлення українських вогневих позицій, щоб більш підготовлені російські солдати могли вступити з ними в бій.

Ще один учасник звільнення Старомайорського з позивним "Рева" розповів про явне застосування Росією отруйних газів на передовій.

"Була хаотична стрілянина, щоб з'ясувати, де ми перебуваємо. Потім газ. Ви його не відчуваєте. Він повільно рухається біля землі. Я збирав рюкзак, коли відчув печію в горлі та носі", — згадує він.

Українські бійці кажуть, що сподіваються на те, що останню лінію оборони росіян буде прорвано, але поки окупанти відчувають, що за ними є підтримка і резерви, вони наполегливо обороняються.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що в зіткненні за Старомайорське росіяни зазнали значних втрат. Через це в бій відмовилися йти бійці 247-го гвардійського десантно-штурмового полку ЗС РФ.