Через Маріуполь на Бердянськ: окупанти знову перекидають живу силу і техніку (відео)

За словами радника мера Петра Андрющенка, понад 20 вантажівок та інженерних машин було помічено в колонах, що пересуваються на Бердянському напрямку.

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Російські війська знову перекидають живу силу і боєкомплекти на Бердянський напрямок. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

"Фіксуємо чергове велике перекидання поки що живої сили та БК через Маріуполь у напрямку Бердянська", — написав Андрющенко.

Понад 20 вантажівок та інженерних машин було помічено в колонах, що пересуваються на Бердянському напрямку. Однак, варто зазначити, що вдень не було зафіксовано руху "важкої техніки", такої як танки.

"Нами проведено моніторингову кампанію з відстеження акаунтів військових росіян у Маріупольських пабліках. У результаті аналізу можемо стверджувати про оновлення абсолютної більшості в термін від 5 днів до двох тижнів", — розповів радник мера.

За його словами, зі 100 відсотків акаунтів, які засвічені в Маріуполі після перекидання в бік фронту, назавжди зникає з мережі щонайменше 40 відсотків окупантів.

"Це може корелювати з динамікою втрат росіян. Хороша статистика", — зазначив Андрющенко.

Нагадаємо, що 4 липня у Пригожина підтвердили, що ЗС РФ масово вбивали мирних жителів у Маріуполі. Пов'язане з найманцями ПВК "Вагнер" медіа поділилося подробицями штурму Маріуполя російськими військами і бойовиками "ДНР". Генерали ЗС РФ хотіли взяти місто швидко і за будь-яку ціну.

Також 29 червня радник мера Маріуполя розповів, як ЗС РФ готуються тікати з міста. Петро Андрющенко зазначив, що в найбільш незавидному становищі опинилися маріупольські колаборанти, яким спецслужби РФ не дають дозволу виїхати з Маріуполя.