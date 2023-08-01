Через Мариуполь на Бердянск: оккупанты снова перебрасывают живую силу и технику (видео)

По словам советника мэра Петра Андрющенко, более 20 грузовиков и инженерных машин были замечены в колоннах, передвигающихся на Бердянском направлении.

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Российские войска снова перебрасывают живую силу и боекомплекты на Бердянское направление. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Фиксируем очередную большую переброску пока живой силы и БК через Мариуполь в направлении Бердянска", — написал Андрющенко.

Более 20 грузовиков и инженерных машин были замечены в колоннах, передвигающихся на Бердянском направлении. Однако, стоит отметить, что днем не было зафиксировано движения "тяжелой техники", такой как танки.

"Нами проведена мониторинговая кампания по отслеживанию аккаунтов военных россиян в Мариупольских пабликах. В результате анализа можем утверждать об обновлении абсолютного большинства в срок от 5 дней до двух недель", — рассказал советник мэра.

По его словам, из 100 процентов аккаунтов, которые засвечены в Мариуполе после переброски в сторону фронта, навсегда исчезает из сети не менее 40 процентов оккупантов.

"Это может коррелировать с динамикой потерь россиян. Хорошая статистика", — отметил Андрющенко.

Напомним, что 4 июля у Пригожина подтвердили, что ВС РФ массово убивали мирных жителей в Мариуполе. Связанное с наемниками ЧВК "Вагнер" медиа поделилось подробностями штурма Мариуполя российскими войсками и боевиками "ДНР". Генералы ВС РФ хотели взять город быстро и любой ценой.

Также 29 июня советник мэра Мариуполя рассказал, как ВС РФ готовятся бежать из города. Петр Андрющенко отметил, что в самом незавидном положении оказались мариупольские коллаборанты, которым спецслужбы РФ не дают разрешения выехать из Мариуполя.