У серпні військові строкової служби можуть перейти в категорію мобілізованих

У законодавстві України йдеться про те, що у мобілізованих військових існує мінімальна кількість підстав для звільнення.

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З початку серпня 2023 року військовослужбовцям строкової служби надали право переведення в категорію мобілізованих. Ця зміна стосується строковиків, чий строк служби закінчився в період дії воєнного стану і був продовжений понад встановлені строки. Також вона застосовується до тих, хто виконав щонайменше півроку активної служби під час дії воєнного стану. Відповідну норму передбачено законом № 3161-IX про зміни до законодавства про проходження військової служби під час дії воєнного стану.

Військовослужбовці строкової служби, які добровільно перевелися на службу за мобілізацією, матимуть той самий строк служби, що й військові, мобілізовані під час воєнного стану. Їхній строк служби діятиме до виконання однієї з таких умов:

до кінця дії воєнного стану;

до отримання наказу про демобілізацію;

до звільнення на підставах, зазначених у Законі про військовий обов'язок і військову службу для мобілізованих військових.

Військовослужбовці строкової служби, які уклали контракт, продовжують служити в армії після закінчення терміну контракту як військові контрактної служби.

У період дії воєнного стану, у мобілізованих військових існує мінімальна кількість підстав для звільнення. Вони можуть бути звільнені тільки в разі, якщо мають хоча б одну з чотирьох категорійних підстав:

за станом здоров'я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку або про непридатність до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців;

після досягнення граничного віку несення служби;

у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у вигляді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

за сімейними обставинами.

У списку підстав для звільнення у мобілізованих військових під час воєнного (особливого) стану та у військових, які служать за контрактом, існує лише три відмінності. Важливо зазначити, що військові контрактної служби не мають права на добровільне звільнення, якщо:

у них є дружина (чоловік) з інвалідністю;

один із батьків (своїх або дружини/чоловіка) є особою з інвалідністю I або II групи;

на утриманні військовослужбовця перебуває троє і більше дітей віком до 18 років. У разі якщо частина дітей народжені в іншому шлюбі та проживають з матір'ю, то факт їх утримання підтверджується довідкою про сплату аліментів на рідних дітей.

Також, військові контрактної служби можуть звільнитися за власним бажанням (для військовослужбовців з числа іноземців та осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України).

Нагадаємо, 31 липня повідомлялося, чи посилять правила призову в армію з 1 серпня. В Україні було введено зміни у сфері бронювання співробітників, а у строковиків тепер з'явиться можливість добровільно приєднатися до Сил оборони.

Крім того, Фокус публікував інформацію про зміни з 1 червня, що стосуються військового обліку та повідомлення громадян, а також розповів про те, які нововведення відбулися для військовозобов'язаних.