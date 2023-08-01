В августе военные срочной службы могут перейти в категорию мобилизованных

В законодательстве Украины говорится, что у мобилизованных военных существует минимальное количество оснований для увольнения.

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С начала августа 2023 года военнослужащим срочной службы предоставили право перевода в категорию мобилизованных. Это изменение касается срочников, чей срок службы истек в период действия военного положения и был продлен сверх установленных сроков. Также оно применяется к тем, кто выполнил не менее полугода активной службы во время действия военного положения. Соответствующая норма предусмотрена законом № 3161-IX об изменениях в законодательство о прохождении военной службы во время действия военного положения.

Военнослужащие срочной службы, которые добровольно перевелись на службу по мобилизации, будут иметь тот же срок службы, что и военные, мобилизованные во время военного положения. Их срок службы будет действовать до выполнения одного из следующих условий:

до конца действия военного положения;

до получения приказа о демобилизации;

до увольнения на основаниях, указанных в Законе о воинской обязанности и военной службе для мобилизованных военных.

Военнослужащие срочной службы, которые заключили контракт, продолжают служить в армии после истечения срока контракта в качестве военных контрактной службы.

В период действия военного положения, у мобилизованных военных существует минимальное количество оснований для увольнения. Они могут быть уволены только в случае, если обладают хотя бы одним из четырех категорийных оснований:

по состоянию здоровья — на основании заключения (постановления) военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением с воинского учета или о непригодности к военной службе с переосвидетельствованием через 6−12 месяцев;

по достижении предельного возраста несения службы;

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

по семейным обстоятельствам.

В списке оснований для увольнения у мобилизованных военных во время военного (особого) положения и у военных, которые служат по контракту, существует лишь три различия. Важно отметить, что военные контрактной службы не имеют права на добровольное увольнение, если:

у них есть жена (муж) с инвалидностью;

один из родителей (своих или жены/мужа) является лицом с инвалидностью I или II группы;

на иждивении военнослужащего находится трое и более детей в возрасте до 18 лет. В случае если часть детей рождены в другом браке и проживают с матерью, то факт их содержания подтверждается справкой об уплате алиментов на родных детей.

Также, военные контрактной службы могут уволиться по собственному желанию (для военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины).

Напомним, 31 июля сообщалось, ужесточат ли правила призыва в армию с 1 августа. В Украине были введены изменения в сфере бронирования сотрудников, а у срочников теперь появится возможность добровольно присоединиться к Силам обороны.

Кроме того, Фокус публиковал информацию об изменениях с 1 июня, касающихся воинского учета и уведомления граждан, а также рассказал о том, какие нововведения произошли для военнообязанных.