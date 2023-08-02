ЗСУ вибили росіян із позицій під Авдіївкою: у Генштабі повідомили про успіхи на фронті (карта)

ЗС РФ, за даними командування, безуспішно ведуть наступальні операції на кількох напрямках фронту.

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Бійці Збройних сил України вибили російських окупантів із позицій поблизу Авдіївки на Донеччині. Контрнаступ триває. Про це заявив речник Генерального штабу Павло Ковальчук, передає Telegram-канал Military Media Center 2 серпня.

За його словами, українські військові на фронті присікають усі спроби російських військ захопити нові території і водночас продовжують просування на багатьох ділянках фронту.

"Під час ведення Силами оборони наступальних штурмових дій противник вимушено відійшов із позицій у районі південніше Авдіївки", — ідеться в повідомленні.

У Генштабі розповіли про нові успіхи ЗСУ на Донбасі Фото: DeepStateMAP

Окремо було порушено тему Бахмутського напрямку. Там українські військові також продовжують вести наступальні дії трохи південніше безпосередньо Бахмута.

Росія також намагається там наступати, щоб повернути втрачені території, але жодних успіхів не зафіксовано.

"Противник здійснив безуспішні спроби відновити втрачене становище на північ і захід від Кліщіївки, а також на північний захід від Курдюмівки", — пише Петро Ковальчук.

У Генштабі розповіли про нові успіхи ЗСУ на Донбасі Фото: DeepStateMAP

На Куп'янському та Лиманському напрямках Сили оборони стримують наступ російських окупантів. Успіхів вони не мають.

У Генштабі розповіли про нові успіхи ЗСУ на Донбасі Фото: DeepStateMAP У Генштабі розповіли про нові успіхи ЗСУ на Донбасі Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, 1 серпня заступник командувача Східного угруповання військ ЗСУ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий заявляв, що ЗС РФ намагаються перехопити ініціативу на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Попри всі зусилля їм не вдалося досягти жодного серйозного успіху. Зафіксовано лише втрати.