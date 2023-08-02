Потужні вибухи прогриміли в Криму: рух мостом обмежили, здіймається дим (фото)
За повідомленнями місцевих жителів, вибухи чули у Гвардійському, Новофедорівці та Сімферополі. Росіянам довелося застосувати засоби ППО.
У Криму повідомляють про потужні вибухи. Про це 2 серпня пише місцевий проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер".
Згідно з повідомленнями місцевих жителів, вибухи чули в Сімферополі та в Гвардійському. У селищі Новофедорівка повідомляється про роботу російської ППО.
Мешканці селища Гвардійське поділилися фото, на якому видно як здіймається стовп диму.
Пізніше також стало відомо, що місцева "влада" обмежила автомобільний рух Кримським мостом.
Зазначимо, що на момент публікації матеріалу представники окупаційної адміністрації Криму не коментували того, що сталося.
Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що в окупованому Криму під Севастополем прогримів вибух. Місцеві жителі припустили, що "прилетіло" у склад із БК окупантів.
Нагадаємо також, що Міноборони Росії 1 серпня повідомило про "безрезультатну" атаку 3-х морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту. При цьому стало відомо, що один із кораблів запросив евакуацію постраждалих.