Потужні вибухи прогриміли в Криму: рух мостом обмежили, здіймається дим (фото)

За повідомленнями місцевих жителів, вибухи чули у Гвардійському, Новофедорівці та Сімферополі. Росіянам довелося застосувати засоби ППО.

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У Криму повідомляють про потужні вибухи. Про це 2 серпня пише місцевий проукраїнський Telegram-канал "Кримський вітер".

Згідно з повідомленнями місцевих жителів, вибухи чули в Сімферополі та в Гвардійському. У селищі Новофедорівка повідомляється про роботу російської ППО.

Мешканці селища Гвардійське поділилися фото, на якому видно як здіймається стовп диму.

Фото: Крымский ветер

Пізніше також стало відомо, що місцева "влада" обмежила автомобільний рух Кримським мостом.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу представники окупаційної адміністрації Криму не коментували того, що сталося.

Нагадаємо, 1 серпня повідомлялося, що в окупованому Криму під Севастополем прогримів вибух. Місцеві жителі припустили, що "прилетіло" у склад із БК окупантів.

Нагадаємо також, що Міноборони Росії 1 серпня повідомило про "безрезультатну" атаку 3-х морських дронів на патрульні кораблі Чорноморського флоту. При цьому стало відомо, що один із кораблів запросив евакуацію постраждалих.