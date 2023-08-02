У РФ військовий втік під час поїздки до психлікарні: погрожує підірвати гранату (фото, відео)

На 39-річного Ільдара порушили кримінальну справу за дезертирство з військової частини. 2 серпня чоловіка мали доставити на експертизу, але йому вдалося втекти.

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У Республіці Башкортостан РФ військовослужбовець-доброволець утік під час поїздки до психлікарні та погрожує здійснити теракт на шосе. Про це пише російське медіа Baza 2 серпня.

Зазначається, що йдеться про російського військового, якого відправили на судово-психіатричну експертизу. Він звідти втік і почав погрожувати, що зараз підірве гранату.

Журналісти "Бази" дізналися, що чоловіка звуть насправді Ільдар і йому 39 років.

"На добровольця порушено справу за залишення частини, сьогодні його мали доставити на судово-психіатричну експертизу, але під час поїздки Ільдару вдалося втекти", — йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, єдина його вимога — закриття кримінальної справи, інакше він усе ж нібито підірве гранату.

Військовий зміг втекти в районі заправки на Нагаєвському шосе, після чого дорогу оперативно перекрили. За словами очевидців, у підозрюваного два боєприпаси в руках і ще чотири на тілі. Він може підірвати АЕС.

Також наголошується, що поліції все ж вдалося з ним зв'язатися і зараз з Ільдаром ведуть переговори про те, щоб він не використовував вибухівку.

Медіа Mash також зазначило, що військовослужбовець вимагає, щоб до нього приїхав глава Республіки Радій Хабіров.

Місцева влада і в Міноборони РФ ніяк не прокоментували інцидент на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 2 серпня повідомлялося, що росіяни продовжують підпалювати військкомати. Загалом було зафіксовано понад 20 випадків за кілька днів. Більшість паліїв, як зазначають журналісти, це пенсіонери та жінки. Деякі зловмисники намагаються зняти свої незаконні дії.