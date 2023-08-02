"Тривають будівельні роботи": ЗМІ показали супутникове фото табору "вагнерівців" у Білорусі

На території табору найманців поблищу міста Осиповичі зафіксували численні укріплення та землянки, а також автівки та мікроавтобуси УАЗ, бульдозери.

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Поблизу міста Осиповичі розташований табір, де тренуються найманці так званої ПВК "Вагнер". Про це 2 серпня повідомило білоруське "Радіо Свобода" із посиланням на супутниковий знімок Planet Labs.

Журналісти видання зазначили, що на знімку від 31 липня зафіксовано полігон "Репіща". Він розташований за 15 кілометрів від табору "Вагнера" в селі Цель. На зображенні можна побачити, що на території полігону тривають активні будівельні роботи.

У повідомленні йдеться про те, що триває будівництво численних укріплень, ймовірно, землянок. Біля них можна побачити об’єкти, схожі на автівки та мікроавтобуси УАЗ (так звані "буханки"), працюють також й бульдозери.

полігон "Репіща" Фото: Радіо Свобода

Міноборони Білорусі, як зазначає видання, 29 липня підтвердило інформацію щодо спільних навчань військ на цьому полігоні 51-ї артилерійської бригади спільно з "інструкторами ПВК Вагнера". Стверджувалося, що там виконують "вогневі завдання із застосуванням квадрокоптерів".

табір "вагнерівців" Фото: Planet Labs PBC

"Радіо свобода" інформує, що територія табору обладнана землянками з невеликими печами, тому табір може бути придатним для проживання в холодну пору року. Журналісти не змогли визначити точну локацію.

землянки "вагнерівців" Фото: Скрін відео

На окремих стоянках переважно перебває будівельна техніка та розташовані відповідні майданчики для її транспортування. Відео зняте в районі річки Березина, через яку переправлялася колона. Далі машини рушили в бік села Цель, але цілком ймовірно, що вони не змогли доїхати та звернули на дорогу до полігону "Репіща".

Також 2 серпня російські Telegram-канали поширили фото, на якому "вагнерівець" стоїть наче навпроти кордону з Польщею. Наразі ця інформація не підтверджена.

"вагнерівець" нібито на кордоні з Польщею Фото: Милитарист

Нагадаємо, 1 серпня представник Головного управління розвідки України Андрій Юсов назвав перебувнаня "вагнерівців" у Білорусі російським ІПСО. На його думку, такими діями керівництво Кремля намагається відвернути увагу України та західних партнерів, намагаючись створити "додаткові точки напруги".