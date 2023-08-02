"РФ не прагне миру": пані посол США висловилася про нічну атаку БПЛА по Україні

За словами Бріджит Брінк, у Кремлі не думають про безпеку цивільного населення, що призводить до нових жертв. Також окупанти навмисне обстрілюють інфраструктуру.

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Російська Федерація продовжує постійні обстріли мирних міст України і тим самим демонструє, що мирна угода для них не в пріоритеті. Про це заявила панi посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк у соціальній мережі Twitter 2 серпня.

За її словами, Російська Федерація регулярно здійснює атаки на українські міста, інфраструктуру, зерносховища, тож і мова не може йти зараз про мирні переговори.

"Будинки. Порти. Зерносховища. Історичні будівлі. Чоловіки. Жінки. Діти. Цілодобові посилені російські удари по Кривому Рогу, Харкову, Києву, Херсону вкотре дають зрозуміти, що Росія не прагне миру, не думає про безпеку цивільного населення", — йдеться в повідомленні.

Зокрема, удари по зерновій інфраструктурі, вважає Бріджит Брінк, можуть свідчити про те, що Російська Федерація не звертає увагу на гуманітарну проблему, адже люди по всьому світу розраховують на їжу з України.

Нічна атака БПЛА 2 серпня: подробиці

У ніч на 2 серпня Російська Федерація знову намагалася атакувати українські території. Армія окупантів запустила безпілотники іранського походження Shahed-136/131.

Здійснювалися пуски відразу з трьох напрямків — Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Російська Федерація) і Чауда (Крим).

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії з протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА", — йдеться в повідомленні Повітряних сил.

В українській столиці ППО збила всі повітряні цілі й осколки частково пошкодили будівлі. Попередньо, внаслідок атаки на Київ ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 2 серпня експерти попередили про нову загрозу для України, адже російські окупанти змінюють тактику своїх атак. При цьому, хоч РФ уперше запустила дрони одразу з трьох різних майданчиків, українські військові можуть використати це на свою користь, вважають аналітики.