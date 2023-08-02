Атакували з трьох напрямків: сили ППО вночі збили 23 іранських Shahed (фото)

Пуски дронів-камікадзе, за інформацією командування, здійснювалися з Курська, Приморсько-Ахтарська та окупованого Криму.

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У ніч на 2 серпня 2023 року російська армія атакувала Україну іранськими ударними безпілотниками "Shahed-136/131", повідомляють Повітряні сили ЗС України.

За інформацією військових, пуски БпЛА здійснювались із трьох напрямків – Курськ, Приморсько-Ахтарськ (Російська Федерація), Чауда (Крим).

"Силами та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 23 ударних БпЛА", — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Київ

У Києві вночі ППО збила всі повітряні цілі. Під час чергової масованої атаки ворог попередньо застосував баражуючі боєприпаси типу Shahed. Дрони заходили на Київ одночасно з кількох напрямків.

"Силами і засобами ППО усі повітряні цілі — понад 10 БпЛА — були своєчасно виявлені та знищені", — повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

Проте, у Солом’янському районі міста зафіксовано падіння уламків.

"Пошкоджено фасад адміністративної будівлі з 9 по 11 поверх. На місці обстрілу рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виникло. Постраждалих немає", — повідомляє КМВА.

Київська область

Цієї ночі повітряна тривога у Київській області тривала понад 3 години. Уночі активно працювала ППО. За інформацією Київської ОВА, фактів влучань не зафіксовано. Жертв та постраждалих немає.

Проте, уламки збитих безпілотників завдали пошкоджень, виникла пожежа.

"Через падіння уламків в одному з населених пунктів сталося загоряння приватного будинку, пошкоджено гараж, прибудинкову територію та автомобіль. Пожежу оперативно ліквідовано", — йдеться у повідомленні ОВА.

Також в одному населеному пункті уламками пошкоджено дах магазину.

Одеська область

Більшість "шахедів" знищено на Київщині та Одещині. На жаль, частина запущених ворогом дронів уразила портову інфраструктуру в Одеській області.

"Відомо, що вночі ворог спрямував ударні БпЛА на південь Одеської області. Атака була спрямована на об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону", — повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Унаслідок атаки ударних ворожих безпілотників по Одещині пошкоджено елеватор та виникли кілька пожеж.

Нагадаємо, 1 серпня у Харкові один із дронів влучив в гуртожиток, є поранений. За даними начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка, російські окупанти запустили по Харкову приблизно шість-сім БПЛА.

Раніше, 31 липня ЗС РФ завдали ракетного удару по Кривому Рогу та влучили у житловий будинок. Крім того, одна з ракет влучила в чотириповерхову будівлю навчального закладу.